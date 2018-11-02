Такие очереди выстроились за сим-картами, когда было объявлено о повышении их стоимости в скором времени до 250 сомони.

Мухаммади Ибодуллоев – директор Общественного фонда Гражданская инициатива политики Интернет предлагает забыть о введении стоимости на сим-карты, а внедрить сервис - Mobile number portability - MNP, который может решить проблему частой смены номеров.

250 сомони или $26 может стоить одна сим-карта в Таджикистане с 1 января 2019 года: такое предложение в правительство РТ еще в августе этого года поступило от МВД Таджикистана.

Авторы этой инициативы уверены, что сим-карты в республике слишком доступны и что, установив стоимость за них (именно в таком размере) можно эффективней обеспечивать национальную безопасность.

Мухаммади Ибодуллоев Фото Радио Озоди

Аргументом для этого предложения для МВД послужило то, что население часто меняет симки, а потому намного сложнее отслеживать активность абонентов.

Мухаммади Ибодуллоев предлагает рабочей группе, которая состоит из представителей профильных ведомств и мобильных операторов рассмотреть альтернативу подорожанию сим-карт и обратить внимание на такой сервис как переносимость телефонного номера (Mobile number portability - MNP).

Суть этого сервиса в том, что он дает возможность целиком сохранить свой телефонный номер, включая префикс при смене оператора связи.

«Ведь основная причина частых смен сим-карт в Таджикистане довольно проста – купил человек симку с тарифом у какого-то оператора и со временем понял, что этот тариф ему не подходит или же другой мобильный оператор предложил более выгодный тариф. Вот люди и меняют номер и карту. Но эту проблему можно решить достаточно простым способом, которым уже пользуются многие страны», - объясняет Ибодуллоев.

Проще говоря, вы можете пользоваться своим ныне существующим номером и при этом менять оператора связи и тарифный план.

«Чтобы запустить этот сервис, нужен лишь один центральный узел, который будет распознавать номера, которые по префиксу принадлежат одной компании, а поставщиком услуг является другая компания. Это происходит в доли секунды. MNP освобождает абонента от зависимости одного оператора, ведь нередко бывает так, что менять номер просто невыгодно», - отмечает Ибодуллоев.

По мнению эксперта, это решит сразу несколько вопросов: не будет никакой сложности в отслеживании активности абонентов; симкарты не подорожают. Также у населения появится возможность сохранять свой имеющийся номер, но при этом переходить на более выгодные тарифы другого оператора - это очень удобно. У операторов в свою очередь, отпадет нужда покупать новую базу номеров и заказывать новые сим-карты, тратя на это деньги.

Из стран СНГ подобная практика сейчас существует в России, Казахстане и скоро будет внедрена в Узбекистане.

Предыстория вопроса

Напомним, Антимонопольная cлужба Таджикистана направила письмо мобильным компаниям с просьбой высказать своё мнение о стоимости сим-картаы. Точнее, попытаться обосновать, почему она должна стоить именно 250 сомони.

После того, как на заседании правительства президент страны Эмомали Рахмон дал поручение до 1 января 2019 года временно приостановить внедрение стоимости сим-карты за 250 сомони, он поручил руководителю аппарата президента Озоде Рахмон тщательно изучить несколько вопросов.

В частности, цены на сим-карты, вопрос использования одной сим-карты на одного человека, и вопрос внедрения запрета на продажу карты детям до 14 лет.

Сейчас же Антимонопольная служба хочет узнать мнение операторов о стоимости сим-карты.

Представитель одной из мобильных операторов сказал «АП», что их компания проводит экономическую оценку ситуации с учетом планируемых нововведений. Продажи уже упали, а после возможного повышения цен на SIM- карты сократятся еще больше.

Представитель другой мобильной компании сказал «АП», что в письме Антимонопольной службы не предлагается подумать о том, какая должна быть цена за симки, а попытаться обосновать, почему карта может стоить 250 сомони.

"Наша компания не может ответить, почему сим-карта может стоить 250 сомони. Это предложение МВД, и вопрос, скорее всего, должен быть к ним. Я могу сказать, что себестоимость одной сим-карты составляет 5 сомони, и все", - отметил он.

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