Новый доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о сексуальном насилии над женщинами в Северной Корее состоит из 86 страниц.

В нем описываются чудовищные случаи изнасилований и принуждения к сексуальным контактам, о которых правозащитникам рассказали 54 человека, сумевших убежать из КНДР.

Массовое сексуальное насилие над женщинами в Северной Корее со стороны чиновников, военных и сотрудников спецслужб считается обыденной нормой, и все, кто совершает такие преступления, остаются абсолютно безнаказанными, говорится докладе.

Среди виновных в изнасилованиях называются высокопоставленные партийные должностные лица, охранники тюрьмы и следственных изоляторов, следователи, полицейские и сотрудники секретной полиции, прокуроры и солдаты. Во время надругательств большинство жертв находились под стражей или были торговцами на рынке, которые сталкивались с охранниками и другими должностными лицами.

Опрошенные сказали, что, когда охранник или полицейский «выбирает» женщину, у нее нет выбора, кроме как выполнить любые требования, предъявляемые к ней, будь то секс, деньги или другие услуги. У женщин, находящихся под стражей, мало выбора, если они попытаются отказаться или пожаловаться, то их ждет еще большее насилие, более длительные периоды содержания под стражей, избиения, принудительный труд или усиление контроля при осуществлении рыночной деятельности.

Доклад HRW проиллюстрирован бывшим северокорейским художником Чхве Сон Гуком, когда-то работавшим в системе государственной пропаганды, а потом также бежавшим из КНДР.

Иллюстрация Чхве Сон Гук

Точное число женщин и девочек, которые испытывают сексуальное насилие в Северной Корее, неизвестно. Они редко сообщают о случаях надругательств, и правительство Северной Кореи редко публикует данные о любом аспекте жизни в стране.

Авторы доклада отмечают, что приведенные в нем опросы бежавших северокорейцев не дают общей картины, из которой можно сделать окончательные выводы о распространенности сексуального насилия в стране. Однако разнообразие по возрасту, географическому положению, социальному классу и личному происхождению, а также описанный респондентами опыт, указывает на то, что модели сексуального насилия являются общими для Северной Кореи.

Комиссия по расследованию ООН по вопросам прав человека в КНДР сделала вывод о том, что систематические, широко распространенные и грубые нарушения прав человека, совершенные правительством Северной Кореи, представляют собой преступления против человечности. К ним относятся принудительные аборты, изнасилования и другое сексуальное насилие, а также убийства, тюремное заключение, порабощение и пытки в отношении северных корейцев в тюрьме или задержании.

Корейский институт национального объединения (KINU), правительственный мозговой центр Южной Кореи, специализирующийся на исследованиях в Северной Корее, провел опрос с 1125 северокорейцами (31,29% мужчин и 68,71% женщин), которые бежали в Южную Корею. 37,7% респондентов заявили, что сексуальные домогательства и изнасилования заключенных в местах лишения свободы были «обычными». Тридцать три женщины заявили, что их изнасиловали в местах лишения свободы и в тюрьмах , 51 сказали, что они были свидетелями изнасилований на таких объектах, и 25 сказали, что слышали о таких случаях.

"Сексуальное насилие в Северной Корее – это секрет Полишинеля, практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает, – говорит Кеннет Рот, исполнительный директор HRW. – Если бы диктатура Кым Чен Ына не обрекала их на молчание, голоса многих северокорейских женщин звучали в глобальном движении #MeToo".

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