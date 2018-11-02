Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял главу МВД Саудовской Аравии принца Абдул-Азиз бен Сауд бен Наифа.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двухсторонних отношений, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан уделяет первостепенное внимание вопросам развития отношения с Эр-Риядом и считает Саудовскую Аравию важным партнером в международных отношениях.

Стороны уделили особое внимание вопросам обеспечения безопасности, достижения мира и согласия в Афганистане, сотрудничества в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков.

Также обсуждались вопросы развития отношений двух государств в экономике, торговле, культуре.

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Следует отметить, что в 2007-2017 годах инвесторы Саудовской Аравии вложили в экономику Таджикистана $160,2 млн. Вся эта сумма приходится на привлеченные таджикскими предприятиями и организациями кредиты.

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