Самолеты таджикских авиакомпаний на протяжении пяти лет при осуществлении рейсов вынуждены дозаправляться в аэропортах соседних стран. Пассажиры несут материальный и моральный ущерб, который им никто не возмещает.

Началась такая практика 1 ноября 2013 года, когда ОАО «Топливно-заправочная компания» ввела ограничения на заправку авиалайнеров в Таджикистане. Располагающая эксклюзивным правом на заправку самолетов в таджикских аэропортах компания тогда объяснила свои действия нехваткой авиакеросина.

Однако посадка самолетов на дозаправку продолжались даже после урегулирования проблемы с дефицитом топлива: авиакомпании жаловались на высокую стоимость керосина в таджикских аэропортах.

В настоящее время самолеты государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» дозаправляются в Бишкеке, а частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в казахском городе Тараз.

«Дозаправки – очень неудобный фактор, в первую очередь, для наших уважаемых пассажиров. Этот аспект негативно влияет на лояльность пассажиров и пассажиропоток. С этим мы ежедневно сталкиваемся на практике, особенно, когда на наших бортах летают дети. Но, причина не в авиакомпании, это ясно всем. Мы, к сожалению, вынуждены летать с дозаправками. Заправляются в соседних странах практически все действующие авиакомпании. И этому способствует цена на авиатопливо. Топливо у нас, естественно, стоит намного дороже, чем в странах-экспортерах», - сказал «АП» пресс-секретарь национальной авиакомпании «Таджик Эйр», Азиз Хайруллоев.

Пассажиры несут ущерб

В результате этих вынужденных посадок увеличивается время перелета, люди испытывают дискомфорт, опаздывают на стыковочные рейсы в аэропортах назначения, теряют деньги.

«Недавно летела из Душанбе в Санкт-Петербург самолетом «Сомон Эйр». Опоздали в аэропорт назначения на три часа, так как самолет садился на дозаправку в город Тараз. Встречающие были сильно взволнованы, потому что самолет вылетел из Душанбе, а в назначенное время (через пять часов) не прибыл в Питер», - сказала «АП» одна из пассажирок самолета авиакомпании «Сомон Эйр».

Она пояснила, что пассажиры с роумингом смогли дозвониться до своих встречающих и те успокоили остальных.

«С учетом того, что вылет нашего рейса из Душанбе задерживался на два часа, мы потратили на этот пятичасовой перелет 10 часов», - добавила она.

И таких историй множество.

Почету топливо дорогое?

Реактивное топливо в таджикских аэропортах стоит почти в два раза дороже, чем в аэропортах Кыргызстана и Казахстана.

С начала нынешнего года стоимость авиатоплива в Таджикистане выросла более чем на 30%. В настоящее время авиакомпании платят ТЗК за каждую тонну горючего более $1,5 тыс.

В начале этого года аналогичный объем топлива стоил чуть более $1,1 тыс.

В Топливозаправочной компании объясняют подорожание топлива ростом стоимости нефти на биржах.

«Несмотря на то, что цены в странах-производителях считаются низкими, продают они не по себестоимости, а по ценам, которые устанавливает биржа. Один баррель нефти сегодня стоит почти $78, тогда как в конце прошлого года он стоил $52», - говорят в ТЗК.

Также в компании отметили изменения в законодательстве России, в соответствии с которыми российским НПЗ стало выгоднее продавать топливо внутри страны, нежели экспортировать его.

До этого ТЗК приобретала авиатопливо у нефтеперерабатывающего завода города Орск по льготным условиям: Россия освободила Таджикистан от таможенных пошлин при импорте любых видов ГСМ.

Теперь топливо поставляется, в основном, из Туркменистана, и ТЗК при его импорте платит пошлину в размере 5%.

Кроме того, в ТЗК жалуются на большие задолженности отечественных авиакомпаний, что создает проблемы для бесперебойной поставки топлива.

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