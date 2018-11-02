Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в столичном Дворце наций принял группу депутатов Госдумы России от Либерально-демократической партии во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно предварительной программе визита Жириновского в Таджикистан, встреча с главой государства не планировалась.

На встрече были обсуждены вопросы наращивания сотрудничества Таджикистана и России во всех направлениях, в том числе по парламентским связям.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества Таджикистана и России в сферах экономики, торговли, энергетики, безопасности, науки, образования и культуры.

Владимир Жириновский высоко оценил роль президента Таджикистана в деле укрепления стратегического сотрудничества двух государств.

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При этом лидер ЛДПР назвал президента Таджикистана дальновидным политиком, народным президентом, основоположником новой государственности таджиков.

Он подчеркнул, что «именно Эмомали Рахмон спас таджикскую нацию от уничтожения и государственность таджиков от распада».

«Мы искренне уважаем Вас и в Вашем лице видим мудрого, созидательного, дальновидного политика», - заявил Жириновский.

Накануне состоялась встреча Владимира Жириновского с главой МИД республики Сироджиддином Мухриддином.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие Таджикистана и России в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, науки, образования и культуры, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства республики.

Ожидается, что сегодня лидер ЛДПР из Душанбе поедет в Бухару, где ознакомится с культурно-историческими памятниками древнего города, сообщил «АП» источник в парламенте Таджикистана.

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