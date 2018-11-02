Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в столичном Дворце наций принял группу депутатов Госдумы России от Либерально-демократической партии во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно предварительной программе визита Жириновского в Таджикистан, встреча с главой государства не планировалась.
На встрече были обсуждены вопросы наращивания сотрудничества Таджикистана и России во всех направлениях, в том числе по парламентским связям.
Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества Таджикистана и России в сферах экономики, торговли, энергетики, безопасности, науки, образования и культуры.
Владимир Жириновский высоко оценил роль президента Таджикистана в деле укрепления стратегического сотрудничества двух государств.
При этом лидер ЛДПР назвал президента Таджикистана дальновидным политиком, народным президентом, основоположником новой государственности таджиков.
Он подчеркнул, что «именно Эмомали Рахмон спас таджикскую нацию от уничтожения и государственность таджиков от распада».
«Мы искренне уважаем Вас и в Вашем лице видим мудрого, созидательного, дальновидного политика», - заявил Жириновский.
Накануне состоялась встреча Владимира Жириновского с главой МИД республики Сироджиддином Мухриддином.
В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие Таджикистана и России в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, науки, образования и культуры, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства республики.
Ожидается, что сегодня лидер ЛДПР из Душанбе поедет в Бухару, где ознакомится с культурно-историческими памятниками древнего города, сообщил «АП» источник в парламенте Таджикистана.
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