В направленном в начале недели в парламент страны проекте закона Таджикистана «О Госбюджете на 2019 год» предусмотрены налоговые льготы для некоторых компаний, сообщил «АП» источник в экономическом блоке правительства страны.

Правительство просит парламент в 2019 году освободить от налогов на добавленную стоимость и на прибыль выполнение работ и оказание услуг по строительству Национального театра Таджикистана в городе Душанбе.

Строительство Национального театра Таджикистана началось в марте 2015 года. С тех пор строители данного сооружения ежегодно освобождаются от уплаты налогов. Данный объект введен в реестр «особо важных», и каждый год завоз строительных материалов, оборудования для него постановлением правительства освобождается от НДС и таможенных пошлин.

Ожидается, что данный театр будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Правительство также предлагает в 2019 году освободить от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин строительство гостиницы «Исмоили Сомони» по проспекту Рудаки в Душанбе.

Церемония начала строительства пятизвездочного отеля «Исмоили Сомони» состоялась 15 марта 2006 года. Общий бюджет строительства тогда оценивался в $30 млн.

Что известно о гостинице "Исмоили Сомони"?

Строительством гостиницы занимается компания «Исмоили Сомони – 21 век», которую возглавляет Рахматулло Саъдуллоев – брат председателя «Ориёнбанка» Хасана Асадуллозода.

Пятизвездочный отель «Исмоили Сомони» возводится уже двенадцатый год и все это время ее строительство освобождают от уплаты НДС и таможенных пошлин.

Церемония начала его строительства состоялась с участием президента Таджикистана. Президент тогда выразил уверенность, что работы по его строительству будут полностью завершены в установленные сроки в течение 1,5 года.

Он также отметил, что в ходе строительства гостинцы будут созданы 700 новых рабочих мест. После завершения строительства 650 человек, в основном женщины и молодые девушки, будут обеспечены работой.

Летом текущего года председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода выразил уверенность, «до будущего года строительство данного объекта будет полностью завершено». Он отметил, что строительные работы идут на хорошем уровне.

Кроме того, правительство предлагает в 2019 году освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз техники и специальных транспортных средств, их запасных частей, приобретаемых за счет средств бюджета города Душанбе, направляемых для пополнения пассажирского автомобильного парка и улучшение состояния отдельного сектора столицы.

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