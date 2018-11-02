Крупнейшие города Пакистана парализовали протесты членов ультрарелигиозной партии "Техрик-э-Лабаик Пакистан".
Волну протеста вызвала отмена приговора христианке Асия Биби, смертный приговор которой был отменен Верховным судом Пакистана. Суд также решил, что она покинет страну, передает Вести.ру.
Еще в 2010 году Асия Биби была осуждена за богохульство и восемь лет ждала в тюрьме приведения в действие смертного приговора. Это произошло после того, как она поссорилась с женщинами-мусульманками, с которыми работала. Они оскорбляли Биби за то, что она считает себя христианкой. В ответ Асия Биби, якобы, непочтительно высказалась в отношении пророка Мухаммеда. Через несколько дней женщину избила толпа мусульман. Она стала первым человеком в Пакистане, получивший приговор за богохульство от властей станы.
Когда верховные судьи решили не приговаривать христианку к смертной казни, а более того, отпустить в связи с отсутствием достаточного количества доказательств, то радикалы приступили к решительным действиям.
Протестующие блокируют дороги и жгут покрышки на улицах, требуя немедленно повесить женщину.
Полиция и военные блокировали контейнерами подъезды к Исламабаду, а также отсекли подходы для протестующих к так называемой красной зоне – правительственному кварталу, где находится здание пакистанского Верховного суда.
Религиозные фанатики призывают правительство страны уйти в отставку.
Протесты проходят в Лахоре и Карачи. Радикалы призывают расправиться с судьями, вынесшими мягкий приговор христианке. В Карачи заблокированы 14 основных транспортных магистралей. В городе пробки на каждом шагу.
Во многих школах отменены занятия. Полиция рекомендовала гражданам избегать районов массового сбора протестующих, жаждущих смерти женщины.
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Гулнора1
Дикари! Хуже зверей! Псевдомусульманы.
Fira ))1
Религия мира и добра...
Если посмотреть по уровню жизни мусульманских и стран где основная масса атеисты,то можно увидеть что во вторых странах уровень преступности намного ниже,чем в первых странах! Не зря великие люди в прошлом говорили « Религия это Опиум для народа»
Sino3
БОГОХУЛЬСТВО: (греч. blasphemia), любой оскорбительный или непочтительный акт, слово или намерение в отношении Бога или святыни
гость3
думаю пророк простил бы ее, но такая кровожадность не красит пакистанских мусульман, не думаю, что добившись казни этой женщины они добились бы милости аллаха!
Alibek4
А где ваши доброта которого вы всегда говорите!!!! На их лица нет человечество!!!! Трогали ее Религию и она ответила также!!!
Прогресс5
Вот невежественные люди, просто тупость и мракобесие! Потом обижаются же сами, что называют обезьянами и неграмотными!!!! Посмотрите на эти лица - неучи, невежи, мракобесы, псевдо-релизиозные фанатики базарного пошиба! Сам я мусульманин и ко всем конфессиям отношусь толерантно!
Гость6
Протестующие блокируют дороги и жгут покрышки на улицах, требуя немедленно повесить женщину.
Религия, которая несет добро говорите? Ну-ну!
ученый Гость1
есть люди, есть религия, а есть религиозные люди в религии, но есть люди в религии, но не религиозные, одно с другим не путать. Когда человек делает глупость и допускают ошибку, не осознав плохого в поступке - это невежда, а когда в добавок прикрывается религией - это грешник! Так, что живите в мире с миром не кидаясь на разные крайности и все будет хорошо!
said Гость4
Киев? Майдан? Москаляку на гиляку? Это все исламские лозунги?