Первый проезд душанбинской улицы Фирдавси в течение ноября будет закрыта для движения автотранспорта.

Дорога, которая проходит от парка культуры и отдыха им. Фирдавси через магазин «Зебо» к рынку «Корвон», будет перекрыта с 2 по 30 ноября.

Об этом «АП» сообщили в пресс-службе администрации мэра Душанбе.

Мэрия Душанбе просит водителей во время ремонта вышеназванной улицы использовать параллельные улицы.

Ремонтные работы на этой улице будут проведены дирекцией строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента Таджикистана.

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