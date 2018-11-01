Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение американскому фильму «Хантер Киллер», премьера которого была намечена на 1 ноября, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», на который ссылается Медуза.

31 октября компания-дистрибьютор Megogo Distribution направила в кинотеатры письмо с просьбой убрать киноленту из расписания. Пока до конца неясно, выйдет ли фильм в прокат — в среду представители Минкульта сообщили компании, что прокатное удостоверение находится на подписании. Официально в ведомстве это не комментировали.

Показ фильма 1-4 ноября отменен в большинстве кинотеатров Москвы.

Фильм Донована Марша рассказывает историю экипажа американской военной подлодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, устроивших госпереворот.

Главные роли в картине исполнили Джерард Батлер и Гари Олдман. Также в фильме снимались российские и украинские актеры.

Ранее фильм был запрещен для проката на территории Украины. Министерство культуры Украины объяснило отказ на предоставление прокатного удостоверения "Законом Украины о кинематографии", который запрещает прокат фильмов, демонстрирующих мощь армии страны-агрессора России.

Между тем, картина «Хантер киллер» получит прокатное удостоверение в ближайшие дни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Госфильмофонда (ГФФ) Вячеслава Тельнова.