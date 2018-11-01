АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 НОЯБРЯ

- Важных мероприятий на эту дату не предусмотрено.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 НОЯБРЯ

1930 - Сдан в эксплуатацию Кулябский хлопкоочистительный завод.

2002 - Эмомали Рахмонов встретился с Имамом исмаилитов мира принцем Ага Ханом IV, прибывшим в РТ с визитом.

2004 - Впервые в судебной практике в РТ применена статья 130 УК РТ – «торговля людьми». К 14 годам лишения свободы приговорена женщина, эксплуатировавшая свою приемную дочь в качестве проститутки.

2007 - В Душанбе взорвана служебная машина командующего Национальной гвардией РТ.

2013 - Молодежное крыло правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана «Созандагон Ватан» («Созидатели Родины») провело акцию в поддержку своего лидера, президента Эмомали Рахмона «Мой президент»

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 НОЯБРЯ

1944 года – родился ученый Ахадбой Тешаев

1947 года – родился ученый Бахшибек Гадоев

1952 года – родилась заслуженная артистка Таджикистана Клара Мирзоева

1960 года – родился доктор экономических наук Искандар Самандаров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 НОЯБРЯ

По Согдийской области – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Облачно, в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), ночью и утром в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью и днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 4-9 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем -2+3.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), ночью и утром в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 3-8 тепла, в горах ночью -3+2, днем -1+4.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, ночью и утром временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь с переходом в мокрый снег. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.