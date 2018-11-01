С ноября власти Кыргызстана будут выплачивать родителям детей-инвалидов зарплату, сообщает издание KaktusMedia со ссылкой на вице-премьера страны Алтынай Омурбекову.

По словам Омурбековой, речь идет о зарплате, а не о пособии. Родители будут считаться персональными ассистентами своих детей.

Она пояснила, что благодаря этому родители будут получать трудовой стаж, что в будущем позволит им не остаться без пенсий. Помимо родителей, должность персонального ассистента при ребенке-инвалиде теоретически может занять и бабушка, и дедушка, и посторонний человек.

Размер зарплаты будет приравнен к минимальной стоимости потребительской корзины. Сейчас эта сумма составляет 4962 сома ($71,2).

Между тем, деньги выделены на обеспечение персональными ассистентами лишь 6 тысяч детей-инвалидов, всего же в стране насчитывается 29,9 тысячи таких детей.

Омурбекова пояснила, что платных ассистентов получат только те дети, которым требуется постоянный уход. В основном это те, кто имеет первую группу инвалидности.