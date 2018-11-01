Поп-король Майкл Джексон в минувшем году заработал 400 миллионов долларов.

Майкл Джексон в шестой раз возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии Forbes.

За прошедшие 12 месяцев поп-король, которого не стало в 2009 году, заработал $400 миллионов. Надо отметить, что большую часть этой суммы Джексону принесла продажа фондом наследников певца принадлежавшую ему долю EMI Music Publishing дочерней компании Sony, пишет Российская газета.

«Смерть не остановила коммерческий успех Майкла Джексона», — отмечает издание, комментируя результаты рейтинга, приуроченного к празднованию Хэллоуина.

Элвис Пресли svoboda.org

На втором месте оказался легендарный Элвис Пресли с доходом $40 миллионов. После смерти супруга в 1977 году Присцилла Пресли превратила поместье певца в Мемфисе в музей и до сих пор показывает его туристам. Кроме того, прибыль приносят торгово-развлекательный комплекс и отель, открытые рядом с ним. Да и альбомы Элвиса до сих пор охотно покупают — ежегодно поклонники приобретают до миллиона копий.

Третьим стал гольфист Арнольд Палмер, умерший два года назад. Он заработал $35 миллионов — в основном на напитках и спортивном снаряжении, которые продаются под его именем.

Арнольд Палмер с сайта vgoroden.ru

«Отец» пса по имени Снупи, художник Чарльз Шульц, попал на четвертое место с заработком $34 миллиона от продажи комиксов и предметов с фирменной символикой. На пятой строке расположился Боб Марли с цифрой $23 миллиона. Такой доход приносит продажа продукции с его именем — от наушников до устройств для курения.

Шестая позиция досталась Доктору Сьюзу — мультипликатору и детскому писателю. Продажа книг принесла умершему в 1991 году автору $16 миллионов. Умерший в прошлом году основатель журнала Playboy Хью Хефнер получил $15 миллионов и седьмое место благодаря продаже его недвижимости.

На восьмой строке дива Мэрилин Монро с $14 миллионов, на девятой — певец Принс с $13 миллионов. Замыкает десятку лидеров Джон Леннон — ему удалось заработать $12 миллионов.

Мэрилин Монро с сайта vgoroden.ru

Далее следуют рэпер XXX Tentacion ($11 миллионов), боксер Мохаммед Али ($8 миллионов) и фотомодель пин-ап Бетти Пейдж ($7 миллионов).

В сумме 13 богатейших умерших звезд спорта и шоу-бизнеса заработали $628 миллионов.