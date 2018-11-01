Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует замедление роста экономики Таджикистана до 6,1% в этом году и до 5% в 2019 году.

Экономика Таджикистана сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, увеличением размера государственного долга, неразрешенными проблемами в финансовом секторе, а также значительными барьерами на пути бизнеса, говорится в ноябрьском региональном отчете банка.

В связи с вышеперечисленными проблемами аналитики банка прогнозируют республике «менее благоприятные перспективы» в ближайшие годы.

Авторы отчета подчеркивают, что за девять месяцев нынешнего года дефицит внешней торговли Таджикистана увеличился до $1,5 млрд с $1 млрд за этот же период прошлого года.

Отмечается, что таджикская валюта за десть месяцев этого года обесценилась примерно на 6%.

Правительство Таджикистана ожидает в этом году рост экономики республики на уровне 7%. В прошлом году рост составил 7,1%.

Международный валютный фонд в начале октября повысил прогнозы роста экономики республики по итогам этого года до 5%. До этого МВФ прогнозировал 4%.

Азиатский банк развития в конце сентября ухудшил прогнозы экономического роста во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана и Казахстана. Ожидаемый в 2018 году рост таджикской экономики, по прогнозам АБР, остается неизменным - 6%.

До этого, в начале сентября, Евразийский банк развития спрогнозировал Таджикистану сохранение высокого уровня экономической активности до конца года. Экономисты банка по итогам нынешнего года предрекают республике рост на уровне 7,1%.

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