В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Об этом сообщает BBC News.

Выписывать такие рецепты могут только определенные специалисты, в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.

В частности, известно, что марихуану по рецепту смогут получить: дети с редкими, тяжелыми формами эпилепсии; взрослые с рвотой или тошнотой, вызванной химиотерапией; взрослые с проблемами, вызванными рассеянным склерозом.

Медицинская марихуана легальна в почти 30 американских штатах, в почти 10 из них допустимо применять ее и в рекреационных целях.

В двух странах - Канаде и Уругвае - разрешено употребление марихуаны и в медицинских, и в рекреационных целях.

Кстати, в Канаде вскоре после легализации марихуана закончилась: очереди из желающих купить наркотик были такие длинные, что полиции пришлось патрулировать места продажи и усмирять тех, кому не хватило.