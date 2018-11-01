Медиа-группа «Азия-Плюс» запускает свой новый проект - Школа медиаграмотности, которая научит пользователей не только разбираться в правдивой или недостоверной информации, но и даст возможность поучаствовать в конкурсе и завоевать ценные призы.

Школа медиаграмотности – это новая отдельная рубрика на сайте news.tj, основная цель которого - помочь пользователям развивать критическое мышление, позволяющее осторожно относиться к потоку потребляемой информации, как в СМИ, так и в соцсетях.

В начале проекта мы обучим пользователей сайта первичным навыкам по медиаграмотности через прохождение небольших тестов.

Мы предлагаем уже сегодня вечером пройти первый тест на бдительность (на русском и таджикском языках) на основе информаций сайта news.tj, чтобы научиться верифицировать информацию.

Во второй фазе проекта всем посетителям сайта предлагается превратить проверку фактов в увлекательное занятие, участвуя в конкурсе «Разоблачители фейков» на выявление фейковой информации, опубликованной на любых информационных ресурсах страны.

Три лучших разоблачения фейков будут поощрены ценными подарками (смартфонами) и именными дипломами.

Проект осуществляется совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.

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