Leader of the Liberal Democratic Party of Russia, Vladimir Zhirinovsky, today met in Dushanbe with a group of Tajik journalists. He noted that he has always treated Tajik President Emomali Rahmon with respect.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд