Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины, передает НТВ.

Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, руководителей ведомств. В частности, в санкционный список вошли глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, старший сын президента Украины Алексей Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

В список вошли украинские промышленные предприятия, а также швейцарская компания Ferrexpo (владеет долей в Полтавском горно-обогатительном комбинате) и две британских компании.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины. Указ подлежит отмене, если Украина откажется от санкций в отношении российских компаний и граждан.

Напомним, 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками. В 2018 году ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, находящимися на временно оккупированной территории Донбасса.

В санкционных списках Украины находятся около 1700 физических и около 700 юридических лиц.

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