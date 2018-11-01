Лидер ЛДПР сегодня на встрече с группой таджикских журналистов в Душанбе заявил, что он с большим уважением и почтением относится к президенту Таджикистана.

«Эмомали Рахмон один из уважаемых в России политиков, он является почитаемым президентом на постсоветском пространстве», - заявил Владимир Жириновский.

Отвечая на вопрос корреспондента «АП» о перспективах отношений Таджикистана и России он заявил, что сегодня Таджикистан имеет огромные ресурсы в экономике, энергетике, на рынке труда, а у России имеются огромные финансовые возможности.

«Нам необходимо объединить эти ресурсы и в выигрыше останутся и Москва и Душанбе», - отметил лидер ЛДПР.

При этом он заявил, что возглавляемая им ЛДПР в ближайшее время будет инициировать принятие закона «Об особом статусе граждан Таджикистана на территории России».

«После принятия данного закона ни один полицейский не сможет без причин остановить гражданина Таджикистана на территории России. Кроме этого, не будет необходимости принятия амнистии для трудовых мигрантов из Таджикистана, которые в незначительной степени нарушили законы РФ», - отметил Жириновский.

Далее он подчеркнул, что в ближайшее время возглавляемая им политическая партия - ЛДПР намерена построить за счет своих средств среднюю общеобразовательную школу в Душанбе. Также ЛДПР в перспективе намерена построить в Душанбе ресурсный центр для подготовки специалистов для последующей работы в России.

Он категорически выступил против предложения некоторых российских политиков, призывающих ввести визовый режим с Таджикистаном.

«Виза не нужна, нужно дать зеленый свет поставкам таджикских овощей и фруктов на рынки России», - подчеркнул Жириновский.

Касаясь вопроса возвращения российских пограничников на афгано-таджикскую границу, Жириновский заявил, что вместо этого РФ необходимо помогать Таджикистану в укреплении его рубежей с Афганистаном.

«После возвращения в Москву я лично обращусь к руководству ФСБ России с предложением помочь Таджикистану создать на границе с Афганистаном мертвые зоны, глубиной 2-3 километра, тогда ни один террорист, контрабандист не пройдет, даже перестанет думать о нарушении границы с Таджикистаном», - сказал он.

Далее, комментируя свои ранее сделанные заявления о создании за счет государств Средней Азии «Среднеазиатского федерального округа в составе России», политик отметил, что он выступает за добровольное воссоединение бывших советских республик к России.

«Я за объединение наподобие Евросоюза. Вообще, по моему глубокому убеждению, в реалиях сегодняшнего мира выживут лишь те государства, которые имеют не менее 300 миллионов населения», - заключил он.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus