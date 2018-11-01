Уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД района Вахш Набиджона Холикзода, который обвиняется в убийстве своей супруги, направлено в суд Хатлонской области.

По данным источника в прокуратуре Хатлонской области, 8 сентября 2018 в собственном доме из огнестрельного оружия была убита жительница джамоата Рудаки Вахшского района Турсунджон Аминджонова.

Прокуратура Вахшского района по подозрению в совершении этого преступления задержала супруга покойной Набиджона Холикзода, старшего инспектора группы надзора, аналитики и регистрации дел ОМВД Вахшского района.

По словам прокурора Вахшского района Салохиддина Исмоилзода, который проводил расследование, Набиджон Холикзода совершил это убийство в результате семейной ссоры.

“Он стрелял в жену из своего табельного оружия, которое получил в тот день для служебного поручения. Убийство было совершено при несовершеннолетнем сыне”, - сказал он.

Набиджону Холикзода предъявлено обвинение по статьям 104 часть 2, пункт “е” (убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РТ.

По словам прокурора Вахша, в ходе следствия выяснилось, что у Холикзода есть вторая жена, которой он также угрожал оружием и ножом.

“Поэтому ему также предъявлено обвинение по статье 120 УК РТ. Расследование завершено 26 октября и дело отправлено для дальнейшего расследования в суд Хатлонской области”, - сказал он.

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