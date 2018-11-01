Симфонические оркестры Таджикистана были гордостью советского Таджикистана. Развал СССР и события 90-х в республике привели к тому, что отечественный симфонический оркестр практически расформировался.

И вот, четверть века спустя, сделан важный шаг для возрождения его былого величия.

Два года назад глава государства, подписал Указ о создании Симфонического оркестра при Исполнительном аппарате президента Таджикистана. В августе 2017 года был утвержден состав оркестра.

Президентский симфонический оркестр
Фото предоставлено дирижером Алишером Солиевым

Первое выступление состоялось 9 сентября в «Кохи Борбад» на празднествах,  посвящённых 25-летию независимости Таджикистана.  В  состав оркестра  тогда вошли 75 человек,  сейчас  насчитывается 100 штатных единиц. В основном это студенты, выпускники музыкальных школ и Таджикской консерватории имени Талабшо Сатторова. Их отобрали  посредством конкурсов. С момента создания, и по сегодняшний день, состав претерпел некоторые изменения. «Некоторые молодые люди сами ушли, так как хотели продолжить обучение,  были и те, которые нам не подошли», - говорит  директор  Государственного симфонического оркестра  Олимджон Солизода. Дирижирует оркестром Далер Тиллоев.

У симфонического оркестра есть своё  здание с   большими  и просторными помещениями. По словам Олимджона, здесь сделан хороший ремонт. Зал,  в котором проводятся репетиции, по акустическим параметрам полностью рассчитан для записи  музыкальных композиций. Здесь практически каждый день проходят репетиции, в понедельник,  среду, пятницу и воскресенье в полном составе, а в остальные дни недели на струнных и духовых инструментах. 

Также, по словам Солизода, на базе симфонического оркестра создана одна из лучших студий. Сейчас они обеспечены всеми музыкальными инструментами. «До конца текущего года должна поступить  новая записывающая аппаратура, и тогда появится возможность записать  весь оркестр», - отметил Олимджон Солизода.

 «У нас есть  арфа, но,  к сожалению, пока нет музыкантов,  играющих на ней. Сейчас мы обучаем игре на этом инструменте двух учениц музыкальных школ. Кстати,  одна из них моя дочь»,  – рассказал Олимджон.

В репертуар симфонического оркестра   входят  классические произведения как мировых, так и отечественных композиторов, Бетховена, Чайковского, Чистякова, Свиридова, Мусоева, Хикматова, Бахора, Толиба, Зиёдулло Шахиди и др.   Оркестр также играет и эстрадно-симфоническую  музыку.

 

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О необходимости создания  в стране Симфонического оркестра, по словам  Олимджона, говорил ещё  при жизни выдающийся  таджикский композитор Талабшо   Сатторов.

По сведениям  Солизода, во времена Советского Союза, Таджикистан имел два симфонических оркестра при Государственной филармонии, и один при Театре оперы и балета.  Однако, во время гражданской войны большинство музыкантов покинули республику. В последние годы в Таджикистане функционировал лишь  единственный  симфонический оркестр, действующий и поныне  при Государственном академическом театре оперы и балета, который состоит из 50 музыкантов.

«Мы потеряли одно поколение  из-за известных событий в стране, - рассказал Олимджон Солизода. - После 92-го года практически 30 лет у нас не было своего симфоничного оркестра. За эти годы мы могли  бы заполнить музыкальное пространство страны  хорошей классической музыкой,  развить  симфоническое искусство, и конечно,  воспитать   целую плеяду выдающихся музыкантов».

Руководитель  оркестра  уверен в том, что все же удастся возродить   былое величие музыкального искусства в стране,  особенно классического жанра, так как есть  база, на которую мы стали опираться.

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Сейчас оркестр  активно сотрудничает с Союзом композиторов, и  известными композиторами республики, которые будут для него сочинять  новые произведения. Заключено соглашение о сотрудничестве с Новосибирской, Свердловской  и Уральской консерваториями. Договорились о приезде  специалистов, проведение мастер-классов и отправке таджикских артистов на повышение квалификации.

Своё желание сотрудничать с оркестром,  и оказать свою поддержку выразил известный таджикский композитор Толиб Шахиди.

Олимджон Солизода говорит, что его коллектив сейчас  готовится к презентации новой программы, и к гастролям по  стране.

 

ДОСЬЕ «АП»:

Олимджон Солизода родился 24 октября 1967 года в городе Душанбе. Выпускник факультета искусств Государственного университета Худжанда. Родился в творческой семье. Его отец известный певец  Алиджон Солиев.  

Солизода начал свою деятельность в качестве певца, выступал в ансамбле "Нури Худжанд", был главным режиссёром группы "Базморо".

Также он возглавлял Государственный театр драмы "Бустон", работал в Министерстве культуры Таджикистана главным специалистом отдела управления искусств, и заместителем директора Театра оперы и балеты имени Садриддина Айни.

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