Симфонические оркестры Таджикистана были гордостью советского Таджикистана. Развал СССР и события 90-х в республике привели к тому, что отечественный симфонический оркестр практически расформировался.

И вот, четверть века спустя, сделан важный шаг для возрождения его былого величия.

Два года назад глава государства, подписал Указ о создании Симфонического оркестра при Исполнительном аппарате президента Таджикистана. В августе 2017 года был утвержден состав оркестра.

Президентский симфонический оркестр Фото предоставлено дирижером Алишером Солиевым

Первое выступление состоялось 9 сентября в «Кохи Борбад» на празднествах, посвящённых 25-летию независимости Таджикистана. В состав оркестра тогда вошли 75 человек, сейчас насчитывается 100 штатных единиц. В основном это студенты, выпускники музыкальных школ и Таджикской консерватории имени Талабшо Сатторова. Их отобрали посредством конкурсов. С момента создания, и по сегодняшний день, состав претерпел некоторые изменения. «Некоторые молодые люди сами ушли, так как хотели продолжить обучение, были и те, которые нам не подошли», - говорит директор Государственного симфонического оркестра Олимджон Солизода. Дирижирует оркестром Далер Тиллоев.

У симфонического оркестра есть своё здание с большими и просторными помещениями. По словам Олимджона, здесь сделан хороший ремонт. Зал, в котором проводятся репетиции, по акустическим параметрам полностью рассчитан для записи музыкальных композиций. Здесь практически каждый день проходят репетиции, в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в полном составе, а в остальные дни недели на струнных и духовых инструментах.

Также, по словам Солизода, на базе симфонического оркестра создана одна из лучших студий. Сейчас они обеспечены всеми музыкальными инструментами. «До конца текущего года должна поступить новая записывающая аппаратура, и тогда появится возможность записать весь оркестр», - отметил Олимджон Солизода.

«У нас есть арфа, но, к сожалению, пока нет музыкантов, играющих на ней. Сейчас мы обучаем игре на этом инструменте двух учениц музыкальных школ. Кстати, одна из них моя дочь», – рассказал Олимджон.

В репертуар симфонического оркестра входят классические произведения как мировых, так и отечественных композиторов, Бетховена, Чайковского, Чистякова, Свиридова, Мусоева, Хикматова, Бахора, Толиба, Зиёдулло Шахиди и др. Оркестр также играет и эстрадно-симфоническую музыку.

Мы потеряли целое поколение

О необходимости создания в стране Симфонического оркестра, по словам Олимджона, говорил ещё при жизни выдающийся таджикский композитор Талабшо Сатторов.

По сведениям Солизода, во времена Советского Союза, Таджикистан имел два симфонических оркестра при Государственной филармонии, и один при Театре оперы и балета. Однако, во время гражданской войны большинство музыкантов покинули республику. В последние годы в Таджикистане функционировал лишь единственный симфонический оркестр, действующий и поныне при Государственном академическом театре оперы и балета, который состоит из 50 музыкантов.

«Мы потеряли одно поколение из-за известных событий в стране, - рассказал Олимджон Солизода. - После 92-го года практически 30 лет у нас не было своего симфоничного оркестра. За эти годы мы могли бы заполнить музыкальное пространство страны хорошей классической музыкой, развить симфоническое искусство, и конечно, воспитать целую плеяду выдающихся музыкантов».

Руководитель оркестра уверен в том, что все же удастся возродить былое величие музыкального искусства в стране, особенно классического жанра, так как есть база, на которую мы стали опираться.

Сейчас оркестр активно сотрудничает с Союзом композиторов, и известными композиторами республики, которые будут для него сочинять новые произведения. Заключено соглашение о сотрудничестве с Новосибирской, Свердловской и Уральской консерваториями. Договорились о приезде специалистов, проведение мастер-классов и отправке таджикских артистов на повышение квалификации.

Своё желание сотрудничать с оркестром, и оказать свою поддержку выразил известный таджикский композитор Толиб Шахиди.

Олимджон Солизода говорит, что его коллектив сейчас готовится к презентации новой программы, и к гастролям по стране.

ДОСЬЕ «АП»:

Олимджон Солизода родился 24 октября 1967 года в городе Душанбе. Выпускник факультета искусств Государственного университета Худжанда. Родился в творческой семье. Его отец известный певец Алиджон Солиев.

Солизода начал свою деятельность в качестве певца, выступал в ансамбле "Нури Худжанд", был главным режиссёром группы "Базморо".

Также он возглавлял Государственный театр драмы "Бустон", работал в Министерстве культуры Таджикистана главным специалистом отдела управления искусств, и заместителем директора Театра оперы и балеты имени Садриддина Айни.

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