Инженеры компании «МегаФон Таджикистан» провели работы по модернизации транспортной сети в Горно-Бадахшанской автономной области. Результатом стало значительное расширение пропускной способности каналов передачи данных и большая доступность мобильного интернета для жителей региона.

В 2018 году суммарный интернет-трафик клиентов оператора в ГБАО демонстрирует устойчивый рост: с января по октябрь он увеличился более чем в три раза. Поэтому было решено расширить магистральные каналы передачи данных, чтобы даже при многократном росте потребления услуги каждый пользователь мог выходить во Всемирную сеть на максимальных скоростях.

В ходе технических работ специалисты «МегаФона» расширили пропускную способность каналов Душанбе – Хорог, Душанбе – Нуробод, а также Ванч – Хорог. Увеличена емкость сети третьего поколения и запущены новые базовые станции 3G в районах Дарваз и Ванч.

«Многократное расширение магистральных каналов позволило нам стать лидерами ГБАО в сфере передачи данных по итогам третьего квартала 2018 года. При том, что абонентский трафик продолжит расти, качество соединения и скорости интернета будут такими, что удовлетворят даже требовательных пользователей. Мы строим сеть «на вырост» в интересах наших клиентов», – отмечает руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по ГБАО Раим Садоншоев.

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