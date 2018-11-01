Республика ухудшила свою позицию по 7 из 10 индикаторов Doing Business
Таджикистан опустилась в рейтинге Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» (Doing Business 2019) на три пункта. Республика заняла 126-ое место среди 190 стран мира.
Аналитики Всемирного банка снизили позиции Таджикистана по 7 из 10 индикаторов по сравнению с прошлогодним отчетом.
В частности:
- регистрация предприятий (60-ое место, - 3 позиции);
- налогообложение (136-ое место, - 4 позиций);
- обеспечение исполнения контрактов (61-ое место, - 7 позиций);
- защита прав миноритарных инвесторов (38-ое место, - 5 позиций);
- получение кредитов (124-ое место, - 2 позиций);
- подключение к системе электроснабжения (173-ое место, - 2 позиций);
- регистрация собственности (91-е место, - 1 позиция).
При этом республика смогла улучшить свои позиции только по трем индикаторам отчета:
- разрешение неплатежеспособности (146-е место, + 2 позиций);
- международная торговля (148-е место, +1 позиция);
- разрешение на строительство (135-е место, + 1 позиция).
Возглавляют рейтинг, как и в прошлом году, Новая Зеландия, Сингапур и Дания. В десятку стран с наиболее благоприятными условиями для бизнеса также вошли Гонконг (специальный административный район Китая), Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.
Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место в рейтинге занимает Казахстан, который расположился на 28-ом месте. Кыргызстан находится на 70-ом месте, Узбекистан – на 76-ом месте. Туркменистан отсутствует среди рассмотренных в рейтинге стран.
Россия, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на 5 пунктов, расположилась на 31ом месте.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста