Бободжон Ширинов, который в июне этого года убил свою 33-летнюю жену с особой жестокостью, в своем последнем слове на суде заявил, что он сделал это непреднамеренно.

Об этом «АП» сообщил источник в суде города Душанбе, где проходит процесс.

По данным источника, Ширинов попросил суд учесть, что он совершил преступление в состоянии аффекта.

Ожидается, что сегодня во второй половине дня суд огласит приговор в отношении Бободжона Ширинова.

Ранее гособвинитель попросил приговорить его к 20 годам лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Ширинова по статье 104 часть 2 УК РТ (убийство, совершенное с особой жестокостью) было начато в середине сентября. В ходе следствия Ширинов полностью признал свою вину, но на суде он, ссылаясь на провалы в памяти, признал себя частично виновным, хотя досудебная экспертиза признала его полностью вменяемым.

33-летний Бободжон Ширинов, экс-секретарь Высшего экономического суда Таджикистана, сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, был задержан в июне.

Вечером 6 июня в ходе возникшей ссоры он нанес ножевые удары своей бывшей супруге Мохире Ятимовой. Она была доставлена с колото-резанными ранами в городскую больницу, где от полученных ран скончалась.

Причиной конфликта между разведенными в 2016 году Мохирой и Бободжоном были дети и имущество.

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