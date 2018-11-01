Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский 31 октября во второй половине дня посетил города Гиссар и Турсунзаде и был потрясен таджикским гостеприимством.

Владимира Жириновского сначала встретили с хлебом-солью под звуки карнаев и сурнаев в Гиссарской крепости. Он ознакомился с культурой, городостроением таджиков в средних веках.

В Турсунзаде лидер ЛДПР ознакомился с работой Таджикской алюминиевой компании и провёл там же встречу с представителями русской общины города Турсунзаде. Гостью подарили книгу академика Бободжона Гафурова «Таджики».

Фото Asia-Plus

Затем Жириновский посетил виноградник потомственного дехканина Ходжи Неъмата Усмонова.

По обычаю таджиков, хозяева в честь высокого гостья хотели принести жертву барана, но Жириновский изъявил желание лично зарезать барана, чем удивил всех собравшихся.

Дехкане здесь угостили Жириновского национальным блюдом курутоб, которое пришлось по вкусу лидеру ЛДПР: он ел его по местным традициям руками.

Здесь же Жириновский принял участие в сборе винограда, что, по словам лидера ЛДПР, он делает впервые в своей жизни.

Он похвалил мастерство таджикских дехкан, заявив при этом: «Вот результат того, что земля принадлежит крестьянам, а у нас в России она бесхозная».

Фото Asia-Plus

В местной гостинице «Ширкент» к приезду Жириновского устроили банкет, в ходе которого гость танцевал под русские песни в исполнении таджикских певцов. При этом он отметил, что в Турсунзаде очень хорошо знают русский язык.

Лидер ЛДПР дал свои визитные карточки семерым местным школьницам, которые исполнили таджикский танец в честь гостья и обещал, что после окончания средней школы будет содействовать их поступлению в московские вузы.

Сегодня, 1 ноября, запланированы встречи Жириновского со спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым, главой МИД страны Сироджиддином Мухриддином и со студентами РТСУ.

Также лидер ЛДПР посетит национальный музей Таджикистана, душанбинский рынок «Мехргон» и «Кохи Навруз».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus