АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 01 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который с рабочей поездкой находится в Таджикистане, проведет в 10.30 встречу с представителями парламента, в 11.30 побеседует с профессорско-студенческим составом Российско-Таджикского славянского университета, а в 14.30 встретится с дипломатами МИД Таджикистана

- С сегодняшнего дня на 15% повышаются тарифы на электроэнергию. Для населения теперь свет будет стоить 19,37 дирамов.

- В ДРЦ "Аладдин" (Душанбе Мол "Ашан") пройдет "Тыква Party". Вас ждут интересные игры, тематическое шоу, волшебные танцы и страшилки, а также мультпоказ "Монстры на каникулах 3". Начало в 18:00 в кафе. Стоимость билетов: 30 сом. - для детей, 10 сом. - для взрослых.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 01 НОЯБРЯ

1929 – Вышел в свет первый номер газеты «Советский Таджикистан» (ныне «Народная газета»).

1960 - Вошел в строй Адрасманский завод низковольтной аппаратуры.

2010 – В Душанбе открыто первое дипломатическое представительство арабских стран в Таджикистане - посольство Саудовской Аравии

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 01 НОЯБРЯ

1939-1993 года – родился писатель Бахром Фируз.

1948 года – родился журналист Сироншои Диловар

1950 года – родилась танцовщица Таджикистана Садбарг Косимова

1951 года – родился международный тренер по самбо Шеравлиё Шеравлиёев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 01 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах кратковременный дождь (выше 3000м снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -1+4, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, ночью и утром без осадков, днем местами кратковременный дождь, сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, ночью и утром без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, (выше 3000м снег), сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, днем кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, ночью и утром без осадков, днем кратковременный дождь, сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 16-18 тепла.