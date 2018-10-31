Внедрением автоматизированной системы исламского банкинга в «Сохибкорбанке» будет заниматься кувейтская компания International Turnkey Systems (ITS).

Соответствующее соглашение между ОАО «Сохибкорбанк» и ITS подписано в минувшее воскресенье, 28 октября, сообщает пресс-служба таджикского банка.

«Сохибкорбанк» в начале этого года объявил конкурс для отбора компании по обеспечению автоматизированной системы исламского банкинга. В конкурсе приняли участие четыре компании с мировым именем: американская корпорация Oracle, кувейтская компания Path-solutions, LYST и ITS.

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Для рассмотрения предложений претендентов была создана оценочная группа из числа специалистов «Сохибкорбанка», Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), а также внешних консультантов.

«По итогам оценочных работ компания ITS признана победителем конкурса», - отмечается в сообщении «Сохибкорбанка».

Это компания также займется внедрением в «Сохибкорбанке» Интернет банкинга и мобильного банкинга.

Внедрение автоматизированной системы исламского банкинга, к которому специалисты приступают в ближайшие дни, является одним из основных элементов трансформации «Сохибкорбанка» из традиционного банка в исламский банк.     

 

Началось всё год назад 

«Сохибкорбанк» объявил о своих намерениях стать первым в Таджикистане исламским банком год назад.

«У ОАО Сохибкорбанк есть все возможности после полной трансформации стать лидером исламского финансирования в Таджикистане, окном для привлечения инвестиций в экономику и в банковский сектор страны из исламского мира», - говорилось в объявлении банка после встречи с представителями ICD в октябре прошлого года.

Проектная команда по преобразованию «Сохибкорбанка» в исламский банк приступила к своей работе в марте этого года. Трансформация осуществляется при технической и консультативной поддержке Исламской Корпорации.

Летом этого года банк объявил о вакансиях в Комитет по исламским финансовым услугам, в отделе внутреннего аудита по Шариату, отделе комплаенс (согласие, - прим. «АП».) по Шариату и прочее.

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В начале октября этого года в банке «АП» сказали, что вся необходимая законодательная база в стране уже существует, нужно будет только завершить реализацию проекта и обратиться в НБТ за лицензией.

 

Компания ITS

Кувейтская компания International Turnkey Systems является одним из первых разработчиков автоматизированных систем исламского банкинга. Компания основана в 1981 году. Услугами ITS пользуются некоторые банки, а также крупные исламские финансовые институты. 

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