Офис программ ОБСЕ в Душанбе в октябре этого года провел ряд курсов в разных регионах страны по «зеленой экономике».

Возобновляемые источники энергии, зеленые технологии, эффективное использование ресурсов и согласование экологического законодательства стали основными темами для изучения в ходе учебных курсов.

Учебные курсы в Бохтаре, Гарме, Хороге и Худжанде поспособствовали реализации целей ООН в области устойчивого развития в Таджикистане.

В обучении участвовали 140 участников, включая представителей местной власти, бизнес-структур, молодёжи и Орхус Центров ОБСЕ со всех регионов Таджикистана.

«Очень важно, что среди участников были представители государственных структур, предприятий и гражданского общества Гарма. Они расширили свои знания в области охраны окружающей среды и научились применять «зеленые технологии» в отдаленных районах Раштской долины», - сказала менеджер Гармского Орхус Центра Савринисо Хафизова.

Специально для проведения курсов был приглашен специалист по экологии из Литвы Саулиус Смолис.

«Я был впечатлён активностью участников. Эти учебные курсы являются практическим шагом по улучшению эффективного использования ресурсов и перехода к зеленой и инклюзивной экономике в Таджикистане», - сказал он.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus