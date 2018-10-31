“Масуд в схватке спецслужб” – так называется книга известного журналиста и писателя Афганистана Раззака Мамуна, которая была выпущена в печать Фондом Масуда в Душанбе.

Материал для книги собирался в течение трех лет. При поддержке еженедельника “Самак” Центра журналистских расследований Таджикистана с персидской вязи книга была переведена на кириллицу. Финансовую часть выполнил Ахмад Вали Масудом, председатель международного Фонда Масуда в Кабуле.

“Масуд в схватке спецслужб” - это история тайной войны Национального Героя Афганистана Ахмадшаха Масуда со спецслужбами СССР - Комитетом государственной безопасности (КГБ) и Государственным разведывательным управлением (ГРУ), Пакистана - Межведомственная разведка (ISI), кабульского коммунистического режима (ХАД), а также с Исламской партией Гулбиддина Хикматяра, «Талибан» и «Аль – Каидой».

В течение 30 лет против “Панджшерского льва” были запланированы более 600 покушений, из которых он выходил живым, за исключением террористической атаки 9 сентября 2001 года, которая поставила точку в книге его жизни.

Раззак Мамун, этнический таджик, писатель и журналист Афганистана, родился 27 декабря 1964 года в Кабул. В возрасте 16 лет по обвинению в сотрудничестве с оппозицией провел 8 лет жизни в тюрьме коммунистического режима.

Раззак Мамун

С 1991 по 1994 годы был главным редактором еженедельника “Кобул” (Kabul weekly), который был основан Ахмадшахом Масудом. Работал в персидской службе радио BBC и Радио “Озоди” в Пакистане и Афганистане. В 2006-2007 годах был главным редактором еженедельника “Паймон”.

Его перу принадлежать книги “Век самоубийства”, “Воспоминания хозяина”, “Право падишахства”, “Рукописи кабульца”, “Политические воспоминания”, “Как был терроризирован Ахмад Захир?”, “Вооруженные технократы”, “Секретный взгляд” и другие.

В Таджикистане были изданы его книги “Как был терроризирован Ахмад Захир?” (еженедельник “Фараж”, 2007) и “Масуд в схватке спецслужб” (еженедельник “Самак”, 2016 – 17).

В январе 2011 года на Раззака Мамуна было совершено нападение - в его лицо было выплеснута кислота. Мамун был вынужден покинуть Кабул. Сейчас он живет в Австралии.

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