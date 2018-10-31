Расходы госбюджета Таджикистана на финансирование топливно-энергетического комплекса в этом году увеличены почти на 3 млрд. 220 млн. сомони (около $342 млн.).

Согласно внесенным поправкам в закон о госбюджете на 2018 год, на финансирование топливно-энергетического комплекса до конца нынешнего года будет направлено свыше 6,7 млрд. сомони (более $710 млн.). Первоначально размер этих средств составлял около 3,5 млрд.сомони

В связи с этим дефицит госбюджета повысился с 0,5% до 4,2% ВВП - с 334 млн. до 2,8 млрд. сомони.

К источникам покрытия дефицита бюджета после внесения в него поправок добавлен пункт «за счет государственных ценных бумаг (евробонды) – около 2,5 млрд. сомони.

До этого дефицит бюджета планировалось покрыть из следующих источников:

- поступлениями от приватизации и использования госсобственности – 26 млн. сомони;

- поступлениями от реализации казначейских векселей - 95 млн. сомони;

- перевыполнением плана доходов местных бюджетов – 10,1 млн. сомони;

- за счет процентов депозитов республиканского бюджета, кредитов (грантов) международных финансовых организаций – 203 млн. сомони.

Объем доходной части бюджета на 2018 год увеличен почти на 750 млн. сомони. Эти дополнительные средства планируется получить за счет неналоговых поступлений.

В тексте поправок к закону о госбюджете на этот год не уточняется, какие именно неналоговые поступления имеются ввиду.

Ранее, в начале октября, в ходе рассмотрения парламентом страны предложенных поправок в бюджет министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода отметил, что дополнительное финансирование топливно-энергетического комплекса будет осуществляться за счет продажи драгоценных камней и металлов, а также находящихся в распоряжении министерства средств, привлеченных за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Министр тогда подчеркнул, что часть выделяемых на топливно-энергетический комплекс бюджетных средств будет направлена на достройку Рогунской ГЭС.

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