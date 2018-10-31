В Facebook, в группе Pamir News появилась фотография неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области на фоне гостиницы «Таджикистан» в Душанбе.

В публикации сообщается, что неформальные лидеры ГБАО путешествуют по Таджикистану.

Информированный источник в правоохранительных органах ГБАО сообщил «АП», что официальный Душанбе пригласил лидеров в санаторий «Бахористон» (находится в городе Гулистон Согдийской области), однако не все согласились туда ехать.

“Их пригласили в “Бахористон”, но Мамадбокир Мамадбокиров и Хурсанд Мазоров отказались от поездки. Толиб Айёмбеков, Ёдгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев и Зоир Раджабов согласились. Насколько я знаю, они в настоящее время находятся в Душанбе”, - сообщил источник.

Других подробностей источник не сообщил.

27 октября в ряде СМИ появилась информация, что неформальные лидеры ГБАО прибыли в Душанбе и просят встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном. Сообщалось, что они расстроены тем, что «в государственных СМИ их называют главарями организованных преступных группировок, и они хотят доказать главе государства, что не имеют никакого отношения к ОПГ».

Лидеров ГБАО официально предупредили

Напомним, Толиба Айёмбекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева, Зоира Раджабова и Амриддина Алватшоева в официальном сообщении государственного информационного агентства «Ховар» назвали главарями преступных группировок.

Затем в сюжете ТВ «Бадахшон» показали, что лидеры были в областной прокуратуре, где на них были составлены официальные предупредительные протоколы, под которыми они лично поставили свои подписи.

От них требовали прекратить преступные действия. В частности, не формировать и не руководить организованными преступными группировки и объединениями, не призывать или не привлекать молодёжь к общественным беспорядкам и к захвату гособъектов и зданий, не уничтожать имущество, не оскорблять представителей власти, не заниматься хулиганством, незаконным оборотом наркотиков и оружия, не организовать сходки.

«Лидеры ОПГ обязались ответить перед законом в случае несоблюдения требований протокола и совершения этих действий», - сообщало ТВ «Бадахшон».

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