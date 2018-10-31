Дети в детских домах получают достаточно еды и одежды, однако им не хватает внимания и необходимых навыков для их будущего развития и независимости как личности.

С целью предоставления качественных базовых знаний и развития личных навыков, повышения уровня предпринимательских знаний и навыков, увеличения возможностей детей сирот и детей с ограниченными возможностями, в интернатах и детских домах города Бустон, селения Хистеварз и поселка Шураб, путем обучения и дебатов, был реализован проект «Big brother and big sister».

В рамках проекта дети участвовали на тренингах по финансовой грамотности и навыкам ведения бизнеса; лидерскому мастерству и ведению переговоров. Дети прошли курс по ведению дебатов и навыкам ораторства. Интерактивные методы обучения, на примере групповых дебатов, «мозгового штурма», работы в малых группах позволили участникам еще более упрочить освоенный материал.

Также были организованы встречи с местными лидерами и выпускниками другого проекта «Построй свое будущее сейчас!», которые помогли детям в детских домах поверить в себя. Молодые лидеры и выпускники проекта «Построй свое будущее сейчас!» помогли детям осознать, что успех это результат стремления к своей цели, и, имея достаточные знания и навыки, каждый из них сможет достичь своих целей.

Конкретных примеров, которые показывают эффективность проекта немало. Один из них это история Фирдавса. Услышав о том, что будут проходить тренинги в его школе, Фирдавс сразу проявил интерес к участию. Он был очень активным на занятиях проекта и смог показать свое лидерское и ораторское мастерство. «После участия на тренингах я поверил в свои силы. А благодаря приобретенным знаниям на проекте, я смогу оказать помощь своим родителям» - говорит Фирдавс. Отрадно отметить, что в начале нового учебного года родители забрали его из интерната и теперь он сможет использовать все приобретенные навыки и знания и помочь своей семье в управлении семейного бюджета и рационального использования ресурсов.

Манижа Заикина - ученица десятого класса, воспитанница детского дома поселка Шураб города Исфары и ее сестра - Парвина, которая учится в седьмом классе, были очень активны на занятиях проекта «Big brother and big sister». По словам Манижи, она и её сестра, используя приобретенные навыки, каждый дирам средств, который поступает от родственников, работающих в России, будут использовать рационально.

“Тренинг Центр впредь также будет сотрудничать с участниками проекта, использовать их как волонтеров, окажет помощь им в занятиях и изучении бизнеса”, - говорит координатор проекта Мутриба Ахмедова. – Таким образом, подростки, которые воспользовались этим проектом, впредь также будут поддержаны выпускниками других проектов.

Приобретая необходимые средства для достижения социальной и рабочей среды, и развивая навыки общения, лидерства, дети поверили в свое мастерство. Нет никакого сомнения в том, что участники проекта «Big brother and big sister» достигнут многого.

Проект «Big brother and big sister» профинансирован Государственным департаментом США и реализован выпускниками программ государственного департамента США Зебунисо Гаффоровой (выпускница программ ЮГРАД 2011), Насибой Усмоновой (выпускница программы Open World 2016), Хуршедом Тоджибоевым (выпускник программы Edmund S.Graduate Fellowship Program 2012) и Мутрибой Ахмедовой (выпускница программы Техвумен 2015), а также Тренинг Центром «Передового опыта в бизнесе и финансах».

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