В Ашхабаде 1 ноября стартует Чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором примут участие около 800 зарубежных спортсменов из 100 государств: таджикских атлетов на турнире не будет.

До последнего момента было неизвестно, примет ли участие сборная Таджикистана в этом турнире, где будут разыграны путевки на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Однако сегодня международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала окончательный список участников ЧМ-2018, в котором таджикские спортсмены отсутствуют.

По информации НОК РТ и национальной Федерации тяжелой атлетики, таджикские штангисты не смогли получить визу в Туркменистан.

С чем это связано - визы не дала туркменская сторона или сама федерация опоздала с ее оформлением, нам не стали сообщать.

Между тем, торжественное открытие чемпионата мира-2018 состоится 1 ноября в Олимпийском городке туркменской столицы. В этот же день штангисты разыграют первые медали мирового первенства. Соревнования в 10 весовых категориях в мужских и женских разрядах продолжатся до 10 ноября.

Международная федерация тяжелой атлетики одобрила введение 10 новых весовых категорий в мужских и женских разрядах.

По семь категорий из каждого разряда уже одобрены МОК для введениях их на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Теперь на Олимпиадах будут теперь не только новые категории у мужчин и женщин, но и уравняется их количество, что позволит достигнуть гендерного равенства.

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