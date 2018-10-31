Депутаты нижней палаты парламента сегодня поддержали предложенные правительством страны поправки в Градостроительный кодекс Таджикистана.

Поправки предусматривают, что впредь поострённые в стране самовольно, без согласования с властями объекты будут снесены за счет застройщика, а не государства, как было до сегодняшнего дня.

Также согласно принятым поправкам, впредь генпланы поселков страны будут утверждать местные органы государственной власти, а не правительство, как было ранее.

Проблема сноса домов взволновала депутатов

Сегодня на сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли депутат, лидер Демпартии Таджикистана Саидджафар Усмонзода заявил, что снос домов в столице происходит в рамках реализации Генплана Душанбе.

«Однако никто не интересуется тем, что при этом создаются проблемы для жильцов этих домов. Ведь многие из них не согласны с предлагаемым им финансовым средствам взамен их квартир. Также они обеспокоены тем, что после сноса их домов в городе только прибавятся долгострои», - отметил депутат в своем выступлении.

В ответ на это глава Комитета по делам архитектуры и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Махмадзода, присутствовавший на парламентском заседании, заявил, что Комитет, совместно с мэрий Душанбе, намерен до конца текущего года положить конец проблемам долгостроев в столице.

Он подчеркнул, что для определения цен на квадратный метр жилья в домах, подлежащих сносу, необходимо получить определение Госкомимущества Таджикистана.

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