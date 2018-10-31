30 октября состоялось торжественное открытие Центра банковского обслуживания «Спитамен Банка» в городе Пенджикенте. ЦБО расположен по адресу проспекту Рудаки, 365. На торжественной церемонии открытия присутствовал мэр города Шафиён Ислом Зиёзода, представители отдела образования городской мэрии, госструктур, частного сектора и СМИ.

Приветственным словом гостей и сотрудников банка поприветствовал и.о. Председателя Правления ЗАО «Спитамен Банк» Навруз Самандарзода, который дал наставление сотрудникам банка на оказание услуг высокого качества населению и помощи в развитии малого и среднего бизнеса.

Во второй части открытия прошла экскурсия по ЦБО, где представители мэрии и мэр лично смог не только познакомиться с сотрудниками банка, но увидеть новые технологичные решения для удобства обслуживания клиентов.

И.о. Председателя Правления вручил памятные подарки гостям, в том числе подарочные сертификаты на открытие карт VISA Classic, и выразил надежду на тесное плодотворное сотрудничество и поддержку со стороны государственных структур города.

Открытие ЦБО состоялось в торжественной обстановке, в музыкальном сопровождении национальных инструментов – карнай и дойры. В этот же день двери ЦБО открылись для первых клиентов – стипендиатов-отличников местных гимназий, студентов, преподавателей и госслужащих.

Большой интерес у посетителей вызвал не только широкий выбор пластиковых карт, но и комфортная зона для клиентов. Интерьер и экстерьер Центра банковского обслуживания полностью соответствует фирменному стилю банка, а также международным стандартам обслуживания клиентов.

ЗАО «Спитамен Банк» имеет широкую сеть обслуживания по стране - 14 филиалов и ЦБО. Центр банковского обслуживания в Пенджикенте является вторым за 2018. В мае этого года ЦБО был открыт в городе Яване Хатлонской Области.

Помимо прочего для удобства обслуживания клиентов на данный момент «Спитамен Банк» установил по республике 138 POS-терминалов, 30 банкоматов АТМ. ЗАО «Спитамен Банк» также обслуживает все международные платежные системы пластиковых карт.