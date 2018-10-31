По итогам 2017 года «Банк Эсхата» признан самым активным банк - эмитентом в Таджикистане в рамках Программы содействия развитию торгового финансирования Европейского банка реконструкции и развития (Trade Facilitation Programme, TFP) (ЕБРР).

Европейский банк реконструкции и развития это международная межправительственная финансовая организация, акционерами которой являются 64 государств, а также Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк.

Торжественная церемония вручения состоялась 10 мая в Иордании в рамках ежегодного бизнес - форума ЕБРР. На церемонии принимали участие управляющий директор ЕБРР по финансовым учреждениям Ник Тессейман и Председатель Центрального банка Иордании Зиад Фариз.

По словам Ника Тессеймана, финансирование торговли является важной частью стимулирования развития и роста экономики. Именно банки - партнеры ЕБРР добиваются прогресса, предоставляя финансовые продукты и услуги, позволяющие компаниям находить и завоевывать новые рынки.

Награда «Самый активный банк - эмитент торгового финансирования» определяется ЕБРР ежегодно, учитывая количество и качество предоставляемых банком продуктов и услуг в области торгового финансирования. А Банк Эсхата вот уже пятый год подряд удостаивается такой награды.

Данный проект дает возможность развивать торговое финансирование Республики Таджикистан, используя аккредитивы, банковские гарантии и торговые кредиты.

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