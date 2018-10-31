Власти Горно-Бадахшанской автономной области предложили безработным жителям области работу в других регионах республики. Совместно с министерством внутренних дел РТ безработной молодёжи ГБАО предложено 250 вакантных рабочих мест в других областях страны.

Назира Амирбекзода - заместитель председателя ГБАО сообщила "АП", что целью данной инициативы является содействие в обеспечении безработных молодых людей из Горного Бадахшана достойными рабочими местами.

Это инициатива МВД и исполнительного органа власти ГБАО, поддержанная генералом Рамазоном Рахимзода, министром внутренних дел Таджикистана и Ёдгором Файзовым, председателем области.

"К сожалению, в области невозможно обеспечить всех рабочими местами. Поэтому предлагается работа в других регионах страны", - сообщила она.

Безработным жителям ГБАО, в первую очередь, предлагают работу на Рогуне и в МВД - в качестве охранников.

"Мы предлагаем 100 рабочих мест на строительстве Рогунской ГЭС, а также рабочие места в подразделениях охраны при МВД РТ. Наличие военного билета у соискателей обязательно", - отметила зампред области.

Кроме того, им предложено и 100 рабочих мест в городе Душанбе и районах республиканского подчинения, Согдийской и Хатлонской областях и в городе Исфара - там не хватает врачей и учителей.

"Каждый день большое количество жителей ГБАО обращаются в соответствующие органы с желанием найти работу, которые готовы работать в других регионах страны, - отметила Назира Амирбекзода. - Уже более 90 человек откликнулись по поводу работы на возведении Рогунской ГЭС".

Она отметила, что для получения более подробной информации, жители могут обращаться в Управление МВД области или аппарат председателя ГБАО или города Хорога по телефонам 243 93, 260 65, 203 68.

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