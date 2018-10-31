Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает расширять зону покрытия сети и улучшать качество связи в Согдийской области. В августе и сентябре технические работы проведены в 14 населенных пунктах Айнинского, Исфаринского, Аштского, Истаравшанского, Бободжан Гафуровского и Джаббор Расуловского районов. В результате еще порядка 200 000 жителей джамоатов получили доступ к мобильному интернету на скоростях до 42 Мбит/с.

Одна из главных задач оператора – ликвидация «цифрового неравенства» между малыми поселениями и большими городами Таджикистана. Масштабные работы по расширению пропускной способности и зоны действия сетей 3G и 4G, позволяющих выходить в интернет на высоких скоростях, охватывают все больше районов Согдийской области.

Только за последние два месяца 2018 года уверенное 3G-покрытие обеспечено на территории, где проживает около 200 000 человек. Теперь каждый из них получил возможность читать в интернете новости и книги, общаться с близкими в соцсетях, обмениваться файлами с коллегами по работе.

«Даже в самых отделенных джамоатах все больше наших абонентов могут свободно пользоваться мобильным интернетом. При этом мы строим и развиваем сеть, закладывая большой запас прочности. По сравнению с прошлым годом суммарный интернет-трафик наших клиентов вырос вдвое, и сеть спокойно справляется с нагрузкой, обеспечивая каждого пользователя надежной связью. Наша цель – сделать так, чтобы жители Согда не только сами получали позитивные эмоции от качества услуг компании, но и рекомендовали их своим друзьям и близким», – отметил руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.