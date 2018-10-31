Таджикским дзюдоистам не удалось выиграть медали в турнире «Большой шлем», который прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби.

По информации официального сайта Международной федерации дзюдо, в соревнованиях приняли участие 372 дзюдоиста из 64 стран мира.

В составе сборной Таджикистана за медали турнира поборолись 7 спортсменов: Мирзоджамил Рамазонов (-73кг), Рахматуллобек Фарходов (-73кг), Джахонгир Маджидов (-81кг), Комроншох Устопириён (-90кг), Саидджалол Саидов (-100кг), Хуршед Маджидов (+100кг).

Все они прибавили в свою копилку баллы в международном рейтинге дзюдоистов мира, который определит участников Олимпийких Игр-2020 в Токио.

Так, согласно новому рейтингу после Гран-При Абу-Даби, лидерство среди таджикских дзюдоистов сохраняет Комроншох Устопириён. В весовой категории до 90 кг он с 3 446 очками по-прежнему занимает 8-е место в мире.

В категории до 100 кг Саиджалол Саидов потерял одну позицию и переместился на 53-е место. Темур Рахимов поднялся на 64-е место в весе свыше 100 кг.

В этой же весовой категории Шакармамад Мирмахмадов также улучшил свою позицию на одну ступеньку, и теперь он занимает 73-е место. Остальные таджикские дзюдоисты также набрали баллы, но незначительно повысили свои показатели в мировом рейтинге.

Напомним, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно занимать не ниже 22-го места в рейтинге IJF (Международной федерации дзюдо).

Все основные квалификационные соревнования по дзюдо намечены на 2019 и начало 2020 года, так что у таджикских дзюдоистов есть время, чтобы улучшить свои показатели.

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