АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прибывает с двухдневным рабочим визитом в Таджикистан. Cегодня он посетит Гиссарскую крепость и виноградные сады Турсунзаде. Официальная часть визита состоится 1 ноября.

- С 23:00 часов 31 октября до 24:00 часов 1 ноября питьевой воды не будет в махаллях 43, 64, 65, на улицах Борбада и Фирдавси района Фирдавси, в махаллях Мехнатобод, Навруз, Рохи нав, 32, 33, 52, 53, 83, 84, 103, 104, на улицах Нахимова, Мира, Юсуфа Вафо, А. Каххори, П. Сулаймони, Тургенева, Р. Набиева и Ханжина района Сино.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ОКТЯБРЯ

2006 - В Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области сдан в эксплуатацию третий по счету мост через пограничную реку Пяндж, соединяющий Таджикистан с Афганистаном.

2011 - Президент и Ага Хан дали старт строительству нового моста через Пяндж в Шуроабадском районе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ОКТЯБРЯ

1941 года – родилась народная певица Таджикистана Гулчехра Содикова.

1953 года – родился музыкант и певец Азизулло Шариф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах кратковременный дождь (выше 3000м снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -1+4, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, ночью и утром без осадков, днем местами кратковременный дождь, сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, ночью и утром без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, (выше 3000м снег), сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, днем кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, ночью и утром без осадков, днем кратковременный дождь, сохраняется мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 16-18 тепла.