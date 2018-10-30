Дональд Трамп собирается издать указ, который отменит право на получение американского гражданства по рождению для детей мигрантов. Об этом президент США заявил в интервью изданию Axios, пишет Радио "Свобода".

"Мы - единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и этот ребенок автоматически становится гражданином со всеми соответствующими привилегиями", - заявил Трамп в интервью, которое позже выйдет полностью на канале HBO. - Это смешно, просто смешно. И должно прекратиться".

Американский лидер считает, что может внести соответствующую поправку единоличным указом. Позиция Трампа противоречит расхожему мнению о том, что это возможно сделать только через внесение изменений в Конституцию.

На вопрос о том, как он собирается обойти основной закон, Трамп заявил: "Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете что? Не нужно". По словам Трампа, для этого будет достаточно президентского указа.

14-я поправка к американской Конституции гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Издание назвало готовящееся решение Трампа "спорным шагом", который неизбежно столкнется с юридическими проблемами.

Согласно ныне действующему законодательству, все дети, родившиеся в США и на принадлежащих Америке территориях, получают американское гражданство по праву рождения, за исключением детей дипломатического персонала.

Критики этого правила указывают, что иностранцы зачастую злоупотребляют этой нормой и специально едут рожать ребенка в США для получения им гражданства.

В беседе с Axios Трамп назвал такую ситуацию неприемлемой и указал, что Америка является единственной страной мира с подобными условиями приобретения гражданства.

В понедельник Пентагон объявил о намерении отправить более 5 тысяч военных на границу с Мексикой, куда движется многотысячная колонна беженцев из Центральной Америки. Как ожидается, некоторые из них собираются просить политического убежища в США.

Президент Дональд Трамп в твиттере призвал мигрантов повернуть назад, подчеркнув, что США «не впускают людей в страну незаконно». Он также пригрозил лишить центральноамериканские страны финансовой помощи.

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