Темпы подключения к центральной отопительной системе снизились, так в этом году в самом густонаселённом районе столицы Сино было подключено - 50 объектов, в Исмоила Сомони – 20, Шохмансур - 14 и Фирдавси - 16. Из них жилые дома – 76, учреждения системы здравоохранения - 3 объекта, прочие предприятия и организации – 21.
Ни одна новая школа и детский сад в эту зиму отопления не получит.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
nn1
За более чем 20 лет без отопления, трубы и радиаторы в домах пришли в негодность, а люди давно приспособились к отсутствию центрального отопления, утеплили свои дома, вложились в дорогостоящий ремонт. Теперь же трубы требуют прокладывать за свой счёт ломая с трудом сделанный ремонт в квартирах! Это противозаконно и нарушает конституционные права граждан! Тепло в приватизированные квартиры должно проводиться строго добровольно!
Алекс2
дайте в другие районы страны свет, об отоплении и не мечтаем уже
Фаррух3
Ну а зачем школам и детсадам отопление? И так перебьются. А Парламент, Правительство и прочие чиновники как?