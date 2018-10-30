Набережная Рива дельи Скьявони в Венеции, 29 октября 2018 года

Мощное наводнение в Италии унесло жизни семи человек. По данным местных СМИ, это крупнейшее наводнение в городе.

В Италии из-за штормовых ветров резко повысился уровень воды, что привело к настоящему наводнению в стране. Так исторический центр Венеции затоплен приблизительно на 75%, передает Медуза.

Уровень воды достиг 156 сантиметров. Стоит отметить, что критической отметкой для Венеции считается 130 сантиметров. Это максимальный подъем воды с декабря 1979 года. Рекордным считается наводнение, произошедшее в городе в ноябре 1966 года, напоминает CNN. Тогда вода поднялась на 1,94 метра.

В городе сооружаются наплавные тротуары и временные мосты для передвижения местных жителей и туристов.

В общей сложности из-за разгула стихии в Италии погибли семь человек. Основной причиной трагедий, как сообщает газета Messaggero, послужили обрушившиеся деревья.

В крупных городах страны из-за непогоды в целях безопасности было принято решение временно закрыть школы и детские сады.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus