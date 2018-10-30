В Казахстане рассматривают вопрос об отказе в будущем экспорта зерна, и полной переработке собираемого в стране урожая. Это может негативно отразиться на работе мукомольных предприятий Таджикистана. Между тем, цена на муку в Таджикистане поползла вверх. Сейчас на рынках Душанбе цена 1 мешка (50 кг) муки в зависимости от сорта составляет 160-180 сомони ($17-19). В сентябре такой мешок муки первого сорта на рынках Душанбе стоил 148 сомони.

Казахстан: Экспорт муки вместо пшеницы

Таджикистан почти полностью импортирует муку и пшеницу из Казахстана. При этом в последние годы поставки муки сокращаются, а ввоз пшеницы, наоборот, растет. Это связано с открытием в Таджикистане новых мощностей по переработке пшеницы, которые в настоящее время обеспечивают почти 90% потребностей страны в муке.

По данным министерства экономического развития и торговли страны, за девять месяцев текущего года импорт муки по сравнению с показателями 2017 года снизился на 14,8 тыс. тонн, при этом ввоз пшеницы увеличился, примерно на 68,2 тыс. тонн. За указанный период этого года в республику поступило 25,1 тыс. тонн муки, что на 14,8 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем, отмечен рост объема импорта пшеницы по сравнению с показателями прошлого года – на 68,2 тыс. тонн. В январе-сентябре этого года в республику завезено 720,9 тыс. тонн пшеницы на сумму $120,7 млн. Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок, остается Казахстан.

«Страна имеет возможность в четыре раза нарастить объем производства муки. То есть перерабатывать всё выращиваемое в стране зерно, а не экспортировать его в качестве сырья», - заявил глава Ассоциации мукомолов и хлебопеков Карагандинской области Дос-Мукасан Таукебаев.

По его словам, ресурс увеличения объемов переработки зерна казахстанскими мукомолами огромен, загруженность предприятий далека от оптимальной.

По данным сельхозведомств Казахстана, урожай пшеницы в 2017 году составил 21,7 млн. тонн.

«Если у мельниц появится сбыт, то они смогут увеличить загрузку и нарастить годовое производство в четыре раза. То есть перерабатывать более 20 млн. зерна в год, весь объем выращиваемой за сезон пшеницы в стране», - уверен Таукебаев.

Таджикистан: Земли сокращаются, урожайность не повышается

Как сообщил главный специалист Управления растениеводства Минсельхоза РТ Абдукодир Ятимов, за прошедший период 2018 года Таджикистан произвел 545 тыс. 642 тонн пшеницы, что на 92 тыс. 74 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уменьшение производства пшеницы произошло по двум причинам. Первое, согласно плану в этом году площадь посева зерновых в Таджикистане уменьшился на 30 843 га, за счет увеличения посевной площади хлопка, картофеля, овощей и кормовых растений. Вторая причина в том, что в этом году из-за бесснежного осенне-зимнего периода и жаркого лета, урожай пшеницы в богарных землях был очень низким.

В хозяйствах недостающий объем пшеницы старались восполнить путем повышения урожайности, но этого не случилось по ряду объективных причин. Это дороговизна минеральных удобрений и ГСМ, недостаток поливной воды, истощение сельхозугодий и другое.

Сегодня в Таджикистане выращивается много сортов пшеницы, среди них особое место занимают местные сорта, такие как «Навруз», «Президент», «Зироаткор», «Садокат», «Сафедаки махалли», «Ватан», «Ормон» и другие. Они дают хороший урожай при соблюдении соответствующих правил агротехники. Есть и адаптированные к местным условиям зарубежные сорта – «Басирбей 97», «Жагер», «Краснодар», «Иришка», «Алекс». Вопрос семеноводства решается, но хорошие семена доступны не всем хозяйствам.

По информации пресс-службы Минсельхоза, на 19 октября 2018 года на площади 21 тыс. 038 га земли произведен посев зерновых, более 20 тыс. га составляет пшеница.

Сколько нужно пшеницы, чтобы накормить Таджикистан?

Для обеспечения населения Таджикистана, за год нужно производить не менее 1,7 млн. тонн пшеницы.

Начальник Управления аграрной политики и мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза РТ Баходур Назаров проинформировал о том, что при утвержденной норме 147,7 кг хлебных продуктов на каждого человека, для 9 млн. населения Таджикистан нужно производить муку в объеме более 1,3 млн. тонн, или около 1,7 млн. тонн пшеницы в год.

По данным Всемирного банка, из 720 тыс. га орошаемых пахотных земель в Таджикистане в настоящее время используются только 515 тыс. га. Если на всей этой площади посеять пшеницу, то полученный урожай (при существующей урожайности 27 ц с га), все равно не хватит для полного удовлетворения потребности населения в муке.

«Полностью обеспечить себя мукой, Таджикистан не в состоянии, импорт пшеницы или муки будет продолжаться», - отметил Назаров.

Как говорят другие эксперты, норма потребления хлебных изделий в Таджикистане превышает мировые показатели. Например, в России определена норма - 96 кг, в США – 73 кг, на Украине – около 70 кг. Это связано с традициями, климатом, а также сравнительной бедностью большей части населения, и многие семьи просто не могут найти средства для покупки других продуктов, чтобы разнообразить свой рацион.

По мнению Назарова, если Казахстан решится ограничить поставки зерна в зарубежные страны, то естественно увеличит экспорт муки. В Таджикистане, который покупает пшеницу из Казахстана и занимается её переработкой у себя, естественно, будут трудности для мукомольных предприятий из-за нехватки сырья.

По мнению специалистов, импорт муки обходится чуть дороже, чем пшеница, поэтому здесь видится два пути развития сценария, либо мукомольные заводы закроются и перепрофилируются, либо импортируют пшеницу из других стран, если это будет оправданно с финансовой точки зрения. За то увеличится доля компаний, которые поставляют в республику готовую муку. В обоих вариантах цены на этот продукт немного повысятся. Государство может поддержать их в этом направлении выделением каких-то льгот, чтобы цены не поднялись слишком высоко.

Таким образом, можно заключить, что Таджикистан должен заниматься развитием других секторов экономики, и за счет их прибыли импортировать зерно. Другого пути просто нет, тем более численность населения ежегодно растет, а объем сельхозугодий, наоборот, уменьшается.

Но это вовсе не означает, чтобы в республике полностью отказались от производства пшеницы. Во-первых, это стратегически важный для страны продукт.

Кроме того, культуру возделывания пшеницы в республике нужно поддержать, чтобы сохранить её генофонд, и частично покрывать потребности населения в муке.

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