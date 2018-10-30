По решению мэра Душанбе Рустама Эмомали в Душанбе пройдет «Фестиваль плова».

Он состоится 10 ноября в обновленном городском парке культуры и отдыха им. Фирдавси, сообщили «АП» в пресс-службы администрации главы города.

«На сегодняшний день на стадии разработки находятся вопросы, связанные с количеством поваров, которые примут участие в фестивале, а также вопросы поощрения активных участников», - сказал в пресс-службе.

По данным источника, «Фестиваль плова» проводится с целью пропаганды культуры гостеприимства таджиков, поварского искусства, защита национальных ценностей и уважение к культурному наследию таджикского народа.

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