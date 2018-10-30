Для любой компании в наши дни ориентированность на клиента – это не просто закон бизнеса, а главный фактор успешного функционирования на рынке. Для компании Tcell, абонентами которой сегодня являются около 3 миллионов людей, крайне важно быть на связи с клиентами: отвечать на все возникающие вопросы по связи, знать о проблемах и желаниях абонентов, учитывая их в повседневной работе.

Tcell предоставляет целый ряд инструментов, которые помогают абонентам быстро и эффективно самостоятельно находить информацию об услугах и тарифах, экономя их время. Например, вместо звонка в колл-центр, или визита в центр обслуживания абонентов, можно скачать приложение Мой Tcell, или задать вопросы интерактивному Чат-боту в Telegram. Такие инструменты, кроме предоставления информации, помогают управлять своими услугами: подключать или отключать тарифы и услуги, проверять свои расходы на связь, смотреть журнал последних действий.

Самые эффективные инструменты самообслуживания от Tcell на сегодняшний день – это приложение Мой Tcell, единый информационный портал *105#, и Чат-бот в мессенджере Telegram.

Tcell Bot в Telegram

Функции: Воспользоваться Tcell Чат-ботом так же просто, как написать другу: бот предоставит информацию в течение нескольких секунд. «Пообщаться» с ботом можно на темы, которые предлагает главное меню: «Тарифы», «Услуги», «Сервисы», «Интернет», «Личные данные», «Пополнение баланса», «Офисы на карте», «Роуминг», «Акции», «Мобильные приложения», «Магазин», «Вакансии».

При выборе интересующей категории, Чат-бот предоставит всю необходимую информацию в диалоговом окне, даст все необходимые команды для подключения/отключения тарифа, опции или сервиса, команды проверки баланса или остатка мегабайтов. При необходимости, Чат-бот откроет официальный сайт компании с более расширенной информацией по интересующему вопросу, или даст ссылку на скачивание приложений. бот может общаться с абонентами на таджикском, русском, английском и узбекском языках.

Как найти: https://t.me/tcellchat_bot или в строке поиска мессенджера Telegram введите @tcellchat_bot и начните диалог.

Мой Tcell

Функции: Приложение Мой Tcell помогает абонентам самостоятельно управлять своими услугами и тарифным планом в режиме реального времени. Приложение предоставляет доступ к личным данным абонента (текущий тариф, подключенные услуги, состояние баланса, детализация).

Здесь также можно легко сориентироваться в многообразии предоставляемых компанией услуг, выбрать нужные именно вам услуги, узнать их условия и подключить. Новости компании, интересные акции и предложения – все легко найти в Мой . Ежемесячно, приложение помогает решить вопросы более 30 000 абонентов. Интерфейс доступен на таджикском, русском и английском языках.

Стоимость: оплата за интернет при использовании мобильного приложения Мой Tcell не взимается.

Как найти: скачать приложение можно в Google Play и App Store. Работа с личным кабинетом абонента также доступна и через веб-сайт http://my.tcell.tj/

Единый Информационный портал *105#

Функции: единый информационный портал *105# является альтернативой приложению и позволяет выполнять практически те же действия: узнавать расходы, управлять услугами и тарифами. Существенное отличие портала – он не требует активного интернет-подключения для работы. Ежедневно более 15 000 абонентов пользуются порталом. Язык портала выбирается автоматически, в зависимости от языка нотификации, который выбрал абонент. Чтобы получать СМС-уведомления и другие сервисные сообщения на таджикском языке – наберите команду *257*1#; на русском языке – команду *257*2#; на английском языке – команду *257*3#.

Стоимость: использовать портал абоненты Tcell могут абсолютно бесплатно.

Как найти: чтобы начать работу с порталом, необходимо набрать простую команду *105# вызов, которая направит на главное меню, где можно выбрать интересующий раздел. Далее передвигаться по разделам портала помогут команды «0» - для возврата на предыдущий уровень, и «*» - для возврата в главное меню.

«Сегодня люди, выбирающие активную жизненную позицию, не привыкли ждать. Их время – очень ценно. Поэтому компания идет навстречу желаниям абонентов, упрощая и предлагая новые цифровые и инновационные решения для связи с компанией. Используя инструменты самообслуживания, наши абоненты быстро и с легкостью могут найти нужную и актуальную для них информацию в любой ситуации, не затрачивая своего времени на поиски в Интернете, звонок в колл-центр или визит в центр обслуживания», - говорят в компании.

Узнать любую информацию о тарифах, услугах, новостях, акциях и предложениях Tcell всегда можно на официальном сайте: https://www.tcell.tj/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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