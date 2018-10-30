Вхождению китайских компаний на таджикский рынок способствует интерес деловых кругов Таджикистана.

«Интерес деловых кругов Таджикистана к Китаю не случаен, он, закономерен. Поэтому не удивительно, что китайские предприятия стремятся выйти на таджикский рынок», - заявил директор компании по развитию и реформам китайской провинции Юньнан Ян Хонбо 29 октября на встрече с руководством Торгово-промышленной палаты Таджикистана.

Он отметил, что в настоящее время китайские компании инвестируют в гидроэнергетику, производство сталелитейной продукции, цветных и черных металлов, инфраструктуру туризма, агропромышленный сектор, табаководство.

«Мы хотим вкладывать инвестиции в Таджикистан и создать здесь крупные предприятия с полным циклом прогрессивных китайских технологий и оборудования под «ключ» - заключил Ян Хонбо.

По данным ТПП РТ, в Таджикистане сегодня функционируют более 70 предприятий с китайским капиталом, а также присутствует свыше 200 китайских компаний. Кроме этого, Китай участвует в реализации более 50 инвестиционных проектов, охватывающих ряд приоритетных отраслей экономики и инфраструктурных объектов.

Общий объем китайских прямых инвестиций в экономике Таджикистана, согласно данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, превышает $1 млрд.

Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил около $600 млн., а за восемь месяцев этого года – почти $434 млн.

В настоящее время задолженность Таджикистана перед Китаем составляет свыше $1,2 млрд. Это более 40% от общего объема внешней задолженности Таджикистана.

Кроме того, за восемь месяцев этого года Китай предоставил Таджикистану гуманитарную помощь на сумму около $4 млн., что составляет примерно 14% от общего объема полученной за этот период материальной поддержки.

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