Пентагон дополнительно направит 5,2 тысячи военнослужащих на охрану границы США с Мексикой на фоне приближения к границе большой группы мигрантов из стран Центральной Америки.

Как говорится в официальном заявлении Пентагона, вместе с военнослужащими патрулирование границы будет усилено вертолетами и дронами.

Несколько дней назад стало известно, что по территории Мексики к границе США направляется группа из примерно семи тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Президент Дональд Трамп в твиттере призвал мигрантов повернуть назад, подчеркнув, что США «не впускают людей в страну незаконно». Он также пригрозил лишить центральноамериканские страны финансовой помощи.

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В воскресенье, 28 октября, группа из более 300 мигрантов покинула столицу Сальвадора и отправилась в направлении границы Гватемалы, чтобы добраться до США.

"Группа состоит преимущественно из мужчин, которые вдохновились примером значительно большего каравана мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. Те отправились в путь две недели назад через Гватемалу и смогли попасть на территорию Мексики", - говорится в сообщении, передает ТСН.

Мигрантам, которые продолжают движение Мексикой в направлении границы США, нужно преодолеть еще около 1600 километров. А мигрантам из Сальвадора надо еще преодолеть 120 км до границы с Гватемалой и 300 км - чтобы добраться до границы Мексики.

Ранее министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен призвала мигрантов, которые идут в США, изменить свои планы.

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