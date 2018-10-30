Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей в результате крушения самолета.

В своем послании Рахмон просит передать его чувства искреннего сопереживания родным и близким погибших, сообщает пресс-служба главы государства.

«Трагическая весть о крушении самолета вблизи острова Ява Республики Индонезия, ставшее причиной гибели большого числа граждан, нас глубоко опечалила. Выражая соболезнования дружественному народу Индонезии, прошу Вас, господин президент передать наши чувства искреннего сопереживания родным и близким погибших», - говорится в послании.

Лайнер бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Он вылетел из аэропорта столицы Индонезии 29 октября 06:20 по местному времени и через 13 минут исчез с радаров, сообщает РИА Новости.

Авиакомпания сообщает, что на борту находились 181 пассажир, в числе которых трое детей, и четыре члена экипажа. Однако, по информации представителя индонезийского Агентства аэронавигации Йоханеса Сираита, в момент крушения на воздушном судне находились 189 человек.

Представители национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Basarnas сообщили, что при крушении воздушного судна никто из пассажиров не выжил.

В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция. В воде на глубине до 35 м обнаружены обломки самолета и личные вещи пассажиров. По данным местных СМИ, семьи погибших пассажиров воздушного судна получат от государственной страховой компании компенсацию в размере 50 миллионов рупий (более трех тысяч долларов), сообщает РИА Новости.

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