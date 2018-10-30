На 84-ом году жизни 29 октября в Душанбе после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист Таджикистана, киноактер и режиссер фильмов, ставших гордостью таджикского кинематографа, Марат Арипов.

Об этом «АП» сообщили в Минкультуры Таджикистана.

Прощание с покойным и намози джаноза состоится сегодня в первой половине дня возле его дома, который расположен в районе Минздрава Таджикистана.

Марат Арипов был самый молодой заслуженный артист в истории Таджикистана – он получил звание Заслуженного артиста республики в 21 год!

Судьбоносной картиной в его жизни был фильм «Судьба поэта», где он сыграл Рудаки. Эту роль ему предложил режиссер Борис Кимягаров. Сам Арипов хотел тогда сыграть роль шаха, однако расширенный худсовет все-таки утвердил Марата Арипова на роль Рудаки.

Затем быди фильмы "Сыну пора жениться", "Знамя кузнеца", "Тишины не будет", "Пятеро из Ферганы", "Кто был ничем…" и другие. Как режиссёр он выступал в фильмах "Ниссо", "В горах моё сердце", "Тайна предков", "Осада" и др.

Одна из его последних главных ролей - до этого он снимался 22 года - была роль учителя в фильме «Муаллим» (2014 г.).

Тогда Марат Орипов говорил в интервью «АП», что согласился сыграть главную роль, потому что верил, что этот фильм для молодежи будет не только воспитательным, но и поднимет авторитет учителя в нашем обществе.

«Ведь учитель - это главный человек в жизни каждого», - сказал Марат Орипов.

Еще недавно Народный артист Таджикистана Марат Арипов прошел через большие испытания: дом, в котором он прожил последние 60 лет, был снесен. Марат Арипов был вынужден в течение полугода ютиться в съемной квартире в ожидании выплаты компенсации. Он даже обратился к Эмомали Рахмону с просьбой помочь ускорить этот процесс. И, наконец, свершилось: свой 83-й день рождения он встретил в кругу своих близких в новой квартире.

ДОСЬЕ "АП":

Арипов Марат Сабирович родился 27 августа 1935 года в Душанбе. Его мать актриса и певица Туфа Фазылова. В 1954—1960 годах учился на актёрском факультете Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского. В 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Заслуженный артист Таджикской, Народный артист Таджикистана (получил в 2008г.). Награжден Дипломом Всесоюзного кинофестиваля в Минске (1960) за роль в фильме «Судьба поэта» (1959). За эту же роль награжден Премией Каирского кинофестиваля. Также имеет диплом «За лучший дебют» смотра кинематографистов Средней Азии и Казахстана за постановку фильма «Ниссо».

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