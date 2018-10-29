Первые комсомольцы в Таджикистане ради своих идеалов шли на смерть и совершали немыслимые подвиги, их дети, стараясь не подвести родителей, становились блестящими учеными или выдающимися спортсменами; их внуки видели в комсомоле уже только трамплин для собственной карьеры, а правнуки о комсомоле ничего не знают.
О том, каким был знаменитый ВЛКСМ в Таджикистане, рассказываем в честь его столетнего юбилея.
Осенью далекого 1976 года автора этих строк, ученика восьмого класса средней школы отдаленного таджикского кишлака пригласил к себе директор школы и заявил, что меня через три дня примут в ряды ВЛКСМ, я должен готовиться и быть в райкоме комсомола в назначенное время. Через три дня меня и двух других моих одноклассников приняли в ряды ВЛКСМ. При приеме в комсомол мне задали всего лишь один вопрос: «Кто является Генсеком ЦК КПСС?». Я ответил, как учили – «истинный ленинец, борец за мир во всем мире наш дорогой и уважаемый Леонид Ильич Брежнев».
Мы тогда вошли в здании райкома мальчиками, а вышли оттуда молодыми людьми…
Во имя Родины и Комсомола
Школу комсомола в Таджикистане прошли сотни тысяч юношей и девушек, многие из них стали высокопрофессиональными специалистами, кадровыми рабочими, государственными и общественными деятелями, учеными, офицерами, выдающимися спортсменами.
Бывший в средине 80-х годов секретарем ЦК ЛКСМ Таджикистана, ныне спикер нижней палаты парламента республики Шукурджон Зухуров вспоминает, что комсомол был действительно школой воспитания трудолюбия, прекрасных человеческих качеств и путёвкой в жизнь нескольким поколениям таджикистанцев.
Зухуров уверяет, что комсомольцы тех лет были настоящими энтузиастами и романтиками: они старались быть во всем первыми, без страха отправлялись на самые крупные стройки СССР, жили там в лишениях, но с пользой для страны. Например, с именем комсомола связано строительство самых важных объектов Таджикистана – Нурекской ГЭС, Таджикского алюминиевого завода, Яванского электрохимического комбината, Дангаринского ирригационного тоннеля, освоения Бешкентского и Аштского массивов и многих других. Всё это были комсомольские стройки, на которых молодежь работала благодаря собственному энтузиазму.
Гибель первых комсомолок
Первые таджикские комсомольцы ради свои новых идеалов жертвовали не только своим благополучием, но и собственной жизнью. Ветеран Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов, вспоминает рассказы очевидцев о том, как в конце 20-х годов в Гармском районе школьницы-комсомолки 13-15 лет первыми сбросили паранджу и призывали к этому других. В те времена в этом регионе девочек такого возраста выдавали замуж.
Первые девочки комсомолки попали в руки Фузайла Махсума, который боролся против власти большевиков. Свидетели тех событий рассказывали Шабдолову, что на всех молодых комсомолок надели чадру, но одна из них, очень красивая, скинула ее и сказала: «Махсум, неужели ты нас убьешь?». Фузайл поручил всех их повесить на дереве. Это поручение выполнили. В честь этих девочек комсомолок район был назван Комсомолабадом.
Теперь этот героический поступок девочек забыт, а Комсомолабад стал Нурабадом, о том, что там ради идеалов там погибли фактически дети, нигде даже не упоминается.
Кстати сам Фузайл Махсум вместе с Кури Шерматом потом сбежали в Афганистан к Бухарскому эмиру Алимхану, но их вернули на территорию СССР и позже казнили.
История первого таджикского генерала
- В советское время было обязательным соблюдение единства образования и трудового воспитания. По такому принципу отбирались кадры из состава комсомольцев в Компартии Таджикистана. Работая в Орготделе ЦК КПТ, я по личному опыту знаю, что прежде чем выдвигать кадры на высокие должности в партийных, советских и силовых органах, следовало тщательно проверить, служил ли кандидат в Советской Армии, имеет ли трудовой стаж работы с конкретными положительными результатами. При отсутствии одного из двух критериев, кандидат отсеивался. Все, без исключения руководители Компартии и правительства проходили школу комсомола, - вспоминает Шабдолов.
Джаббор Расулов, первый секретарь ЦК КП Таджикской ССР, Мирзо Турсунзаде - народный поэт, ныне Герой Таджикистана; председатель Верховного совета республики Мирсаид Миршакар и другие руководители прошли школу комсомола.
Очень интересна судьба известного комсомольца, первого таджикского генерала Таджикистана Мастибека Тошмухамедова. С должности первого секретаря ЦК Комсомола Таджикистана - Тошмухамедов был выдвинут на должность Первого секретаря Шахринавского райкома партии, который охватывал всю гиссарскую долину. В мае 1935 года Тошмухамедов был выдвинут на должность комиссара полка 147-ой кавалерийской дивизии, он окончил годичные курсы политической академии в Ленинграде.
Но в 1937-1938 годах началась репрессия руководящих кадров, которую возглавил Ежов в качестве главы НКВД. Ежовцы требовали от Тошмухамедова дать показания против Шириншо Шотемура, назвать его врагом народа, Тошмухамедов отказался, тогда его самого приговорили к расстрелу. Когда до расстрела оставалось 24 часа, Ежова отстранили от должности комиссара НКВД и Тошмухамедова освободили.
В должности замполита полка Тошмухамедов возглавлял форсирование Днепра во время Великой Отечественной войны. За этот героизм его рекомендовали к званию Героя Советского Союза. Командир полка был тяжело ранен в голову. Майор Тошмухамедов организовал форсирование полка через реку Одер, и второй раз был рекомендован на присвоение звания Героя Советского Союза. В обоих случаях республиканская партийная элита того времени написала, что Тошмухамедов является родственником «врага народа» Шотемура.
Героя СССР ему не так и дали…
Героическая история
Шоди Шабдолов давно мечтает исправить эту несправедливость. Он подготовил документально подтвержденные материалы в адрес Минобороны России для посмертного присвоения звания Героя Советского Союза Тошмухамедову и другому нашему земляку - Гульмамаду Гуламшоеву, который также был рекомендован к званию героя командующими воинской части, в которой он служил в качестве командира разведывательного батальона.
Гуломшоев тоже отличился во время ВОВ. Он совершил рейды в тыл танковой армии генерала Манштейна, уничтожив много боевой техники и живой силы, захватил «языков» для разведывательных целей. Генерал Манштейн объявил награду в 10 тысяч дойч марок за голову Гуломшоева. Об этом написал ныне покойный Сафар Рахмонов в своей книге «1001 подвиг». Рахмонов был кадровым офицером-капитаном, признанным историком и исследователем героических подвигов таджиков и всех таджикистанцев на фронтах ВОВ по военным архивам СССР и по личным беседам с офицерами Советской Армии. Он 30 лет своей жизни посветил этому святому делу, нашел место захоронения наших солдат, числившихся как без вести пропавших.
- У Комсомола республики героическая история. Мы - ветераны должны рассказывать и писать о героических делах комсомольцев Таджикистана. Нельзя забывать о знаменитой сборщице хлопка Мамлакат Наханговой. Я помню, как она приглашала меня и несколько моих товарищей на свой юбилейный день рождения. С гордостью рассказывала о жизни в Комсомоле и в Компартии, показала нам свой портрет с подписью Сталина. Словом, таких замечательных людей, о котором мы говорили выше, у нас много, - говорит Шабдолов.
Как всё разрушилось?
В конце 80-х годов таджикский комсомол начал терять свои позиции. И, например, тогда же случился такой уникальный конфуз: поэт Низом Косим отказался принять премию ЛКСМ Таджикистана и объяснил это тем, что большинство руководителей комсомола Таджикистана думают о личной политической карьере и благополучии в семейной жизни, и премия от такого руководства ему не нужна. Сегодня, уже народный поэт Таджикистана, глава Союза писателей республики Низом Косим объясняет свой отказ тем, что в 80-х руководство ЛКСМ Таджикистана отказалось присвоить посмертную премию комсомола погибшему на фронтах ВОВ поэту Хабибу Юсуфи.
Но по мнению таджикского политолога Нурали Давлата, расхождение между словом и делом царило в таджикском комсомоле еще с 60-х годов. Особенно на фоне попыток создания культов личности в лице - «дорогого Никиты Сергеевича Хрущева», а затем и неутомимого борца за мир во всем мире, «дорогого Леонида Ильича Брежнева».
В строительстве коммунизма, наступление которого предвещал к началу 80-х годов ХХ века «дорогой Никита Сергеевич», самое деятельное участие должны были принимать советские комсомольцы. Но уже в период правления Хрущева, не говоря о брежневском времени, комсомол из «кузницы кадров», как его называли, превратился в кузницу карьеристов.
В этот период, в большинстве своем комсомольскими активистами становились обычные карьеристы, которые использовали комсомол как трамплин для того, чтобы попасть в партийно–правительственные структуры.
В нынешних условиях возродить Коммунистический союз молодежи, особенно в Таджикистане, невозможно. В нашей стране марксистско-ленинское учение совсем не в моде. Уже выросли люди, которые не имеют никакого представления ни о комсомоле, ни о самом Ленине. Но Компартия Таджикистана как будто не сдается: первый секретарь душанбинского горкома КПТ Шеравлиё Мирзоавлиёев говорит, что 10 ноября в столице пройдет торжественное собрание, по окончании которого 10 молодых таджикистанцев будут приняты в ряды таджикского комсомола. Что их заставляет вступать в организацию, которой фактически нет, неизвестно, но то, что жертвовать своей жизнью ради нее они не будут – очевидно. Пожалуй, это и к лучшему.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста