Первые комсомольцы в Таджикистане ради своих идеалов шли на смерть и совершали немыслимые подвиги, их дети, стараясь не подвести родителей, становились блестящими учеными или выдающимися спортсменами; их внуки видели в комсомоле уже только трамплин для собственной карьеры, а правнуки о комсомоле ничего не знают.

О том, каким был знаменитый ВЛКСМ в Таджикистане, рассказываем в честь его столетнего юбилея.

Осенью далекого 1976 года автора этих строк, ученика восьмого класса средней школы отдаленного таджикского кишлака пригласил к себе директор школы и заявил, что меня через три дня примут в ряды ВЛКСМ, я должен готовиться и быть в райкоме комсомола в назначенное время. Через три дня меня и двух других моих одноклассников приняли в ряды ВЛКСМ. При приеме в комсомол мне задали всего лишь один вопрос: «Кто является Генсеком ЦК КПСС?». Я ответил, как учили – «истинный ленинец, борец за мир во всем мире наш дорогой и уважаемый Леонид Ильич Брежнев».

Мы тогда вошли в здании райкома мальчиками, а вышли оттуда молодыми людьми…

Во имя Родины и Комсомола

Школу комсомола в Таджикистане прошли сотни тысяч юношей и девушек, многие из них стали высокопрофессиональными специалистами, кадровыми рабочими, государственными и общественными деятелями, учеными, офицерами, выдающимися спортсменами.

Бывший в средине 80-х годов секретарем ЦК ЛКСМ Таджикистана, ныне спикер нижней палаты парламента республики Шукурджон Зухуров вспоминает, что комсомол был действительно школой воспитания трудолюбия, прекрасных человеческих качеств и путёвкой в жизнь нескольким поколениям таджикистанцев.

Зухуров уверяет, что комсомольцы тех лет были настоящими энтузиастами и романтиками: они старались быть во всем первыми, без страха отправлялись на самые крупные стройки СССР, жили там в лишениях, но с пользой для страны. Например, с именем комсомола связано строительство самых важных объектов Таджикистана – Нурекской ГЭС, Таджикского алюминиевого завода, Яванского электрохимического комбината, Дангаринского ирригационного тоннеля, освоения Бешкентского и Аштского массивов и многих других. Всё это были комсомольские стройки, на которых молодежь работала благодаря собственному энтузиазму.

Гибель первых комсомолок

Первые таджикские комсомольцы ради свои новых идеалов жертвовали не только своим благополучием, но и собственной жизнью. Ветеран Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов, вспоминает рассказы очевидцев о том, как в конце 20-х годов в Гармском районе школьницы-комсомолки 13-15 лет первыми сбросили паранджу и призывали к этому других. В те времена в этом регионе девочек такого возраста выдавали замуж.

Первые комсомольцы-добровольцы перед отправкой на стройку БАМ, 70-е годы Фото Коммерсантъ

Первые девочки комсомолки попали в руки Фузайла Махсума, который боролся против власти большевиков. Свидетели тех событий рассказывали Шабдолову, что на всех молодых комсомолок надели чадру, но одна из них, очень красивая, скинула ее и сказала: «Махсум, неужели ты нас убьешь?». Фузайл поручил всех их повесить на дереве. Это поручение выполнили. В честь этих девочек комсомолок район был назван Комсомолабадом.

Теперь этот героический поступок девочек забыт, а Комсомолабад стал Нурабадом, о том, что там ради идеалов там погибли фактически дети, нигде даже не упоминается.

Кстати сам Фузайл Махсум вместе с Кури Шерматом потом сбежали в Афганистан к Бухарскому эмиру Алимхану, но их вернули на территорию СССР и позже казнили.

История первого таджикского генерала

- В советское время было обязательным соблюдение единства образования и трудового воспитания. По такому принципу отбирались кадры из состава комсомольцев в Компартии Таджикистана. Работая в Орготделе ЦК КПТ, я по личному опыту знаю, что прежде чем выдвигать кадры на высокие должности в партийных, советских и силовых органах, следовало тщательно проверить, служил ли кандидат в Советской Армии, имеет ли трудовой стаж работы с конкретными положительными результатами. При отсутствии одного из двух критериев, кандидат отсеивался. Все, без исключения руководители Компартии и правительства проходили школу комсомола, - вспоминает Шабдолов.

Джаббор Расулов, первый секретарь ЦК КП Таджикской ССР, Мирзо Турсунзаде - народный поэт, ныне Герой Таджикистана; председатель Верховного совета республики Мирсаид Миршакар и другие руководители прошли школу комсомола.

Участница движения за раскрепощения женщин Востока сбрасывает паранжу, 1927 год Фото РИА Новости

Очень интересна судьба известного комсомольца, первого таджикского генерала Таджикистана Мастибека Тошмухамедова. С должности первого секретаря ЦК Комсомола Таджикистана - Тошмухамедов был выдвинут на должность Первого секретаря Шахринавского райкома партии, который охватывал всю гиссарскую долину. В мае 1935 года Тошмухамедов был выдвинут на должность комиссара полка 147-ой кавалерийской дивизии, он окончил годичные курсы политической академии в Ленинграде.

Но в 1937-1938 годах началась репрессия руководящих кадров, которую возглавил Ежов в качестве главы НКВД. Ежовцы требовали от Тошмухамедова дать показания против Шириншо Шотемура, назвать его врагом народа, Тошмухамедов отказался, тогда его самого приговорили к расстрелу. Когда до расстрела оставалось 24 часа, Ежова отстранили от должности комиссара НКВД и Тошмухамедова освободили.

В должности замполита полка Тошмухамедов возглавлял форсирование Днепра во время Великой Отечественной войны. За этот героизм его рекомендовали к званию Героя Советского Союза. Командир полка был тяжело ранен в голову. Майор Тошмухамедов организовал форсирование полка через реку Одер, и второй раз был рекомендован на присвоение звания Героя Советского Союза. В обоих случаях республиканская партийная элита того времени написала, что Тошмухамедов является родственником «врага народа» Шотемура.

Героя СССР ему не так и дали…

Героическая история

Шоди Шабдолов давно мечтает исправить эту несправедливость. Он подготовил документально подтвержденные материалы в адрес Минобороны России для посмертного присвоения звания Героя Советского Союза Тошмухамедову и другому нашему земляку - Гульмамаду Гуламшоеву, который также был рекомендован к званию героя командующими воинской части, в которой он служил в качестве командира разведывательного батальона.

На стройке БАМа Фото amurarhiv.ru

Гуломшоев тоже отличился во время ВОВ. Он совершил рейды в тыл танковой армии генерала Манштейна, уничтожив много боевой техники и живой силы, захватил «языков» для разведывательных целей. Генерал Манштейн объявил награду в 10 тысяч дойч марок за голову Гуломшоева. Об этом написал ныне покойный Сафар Рахмонов в своей книге «1001 подвиг». Рахмонов был кадровым офицером-капитаном, признанным историком и исследователем героических подвигов таджиков и всех таджикистанцев на фронтах ВОВ по военным архивам СССР и по личным беседам с офицерами Советской Армии. Он 30 лет своей жизни посветил этому святому делу, нашел место захоронения наших солдат, числившихся как без вести пропавших.

- У Комсомола республики героическая история. Мы - ветераны должны рассказывать и писать о героических делах комсомольцев Таджикистана. Нельзя забывать о знаменитой сборщице хлопка Мамлакат Наханговой. Я помню, как она приглашала меня и несколько моих товарищей на свой юбилейный день рождения. С гордостью рассказывала о жизни в Комсомоле и в Компартии, показала нам свой портрет с подписью Сталина. Словом, таких замечательных людей, о котором мы говорили выше, у нас много, - говорит Шабдолов.

Как всё разрушилось?

В конце 80-х годов таджикский комсомол начал терять свои позиции. И, например, тогда же случился такой уникальный конфуз: поэт Низом Косим отказался принять премию ЛКСМ Таджикистана и объяснил это тем, что большинство руководителей комсомола Таджикистана думают о личной политической карьере и благополучии в семейной жизни, и премия от такого руководства ему не нужна. Сегодня, уже народный поэт Таджикистана, глава Союза писателей республики Низом Косим объясняет свой отказ тем, что в 80-х руководство ЛКСМ Таджикистана отказалось присвоить посмертную премию комсомола погибшему на фронтах ВОВ поэту Хабибу Юсуфи.

Комсомольцы Чаплыгинского завода агрегатов на демонстрации Фото из архива Полукарова Н.А.

Но по мнению таджикского политолога Нурали Давлата, расхождение между словом и делом царило в таджикском комсомоле еще с 60-х годов. Особенно на фоне попыток создания культов личности в лице - «дорогого Никиты Сергеевича Хрущева», а затем и неутомимого борца за мир во всем мире, «дорогого Леонида Ильича Брежнева».

В строительстве коммунизма, наступление которого предвещал к началу 80-х годов ХХ века «дорогой Никита Сергеевич», самое деятельное участие должны были принимать советские комсомольцы. Но уже в период правления Хрущева, не говоря о брежневском времени, комсомол из «кузницы кадров», как его называли, превратился в кузницу карьеристов.

В этот период, в большинстве своем комсомольскими активистами становились обычные карьеристы, которые использовали комсомол как трамплин для того, чтобы попасть в партийно–правительственные структуры.

В нынешних условиях возродить Коммунистический союз молодежи, особенно в Таджикистане, невозможно. В нашей стране марксистско-ленинское учение совсем не в моде. Уже выросли люди, которые не имеют никакого представления ни о комсомоле, ни о самом Ленине. Но Компартия Таджикистана как будто не сдается: первый секретарь душанбинского горкома КПТ Шеравлиё Мирзоавлиёев говорит, что 10 ноября в столице пройдет торжественное собрание, по окончании которого 10 молодых таджикистанцев будут приняты в ряды таджикского комсомола. Что их заставляет вступать в организацию, которой фактически нет, неизвестно, но то, что жертвовать своей жизнью ради нее они не будут – очевидно. Пожалуй, это и к лучшему.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus